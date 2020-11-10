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Александр Черненко политический эксперт [email protected]
10 ноября 2020, 16:55 4

Главные тенденции партийных рейтингов после местных выборов

10 ноября 2020, 16:55 4
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Я всегда скептически относился к проекции результатов местных выборов на общенациональном уровене. Потому что нет единой методологии.Кто-то считает мандаты депутатов всех местных советов, кто-то только областных. Кто-то только регионы, кто - областные центры.
Я всегда скептически относился к проекции результатов местных выборов на общенациональном уровене. Потому что нет единой методологии.Кто-то считает мандаты депутатов всех местных советов, кто-то только областных. Кто-то только регионы, кто - областные центры.
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Опять же, высокий результат в отдельных общинах региональных партий полностью искажает картинку поддержки крупных партий на национальном уровне.

Но местная кампания, конечно, "разогревает" избирателя, что не может не повлиять на изменения в рейтинговой таблице.

Поэтому лучший метод - это старая добрая проверенная социология. Особенно если она проводится авторитетными службами на заказ международных структур.

Сегодня был опубликован опрос, проведенный Центром Разумкова совместно с Представительством Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Опрос был проведен по "горячим следам" местных выборов.

Главные тенденции:

Партия "Слуга народа" (28%) остается на первом месте в парламентском рейтинге, но продолжает демонстрировать негативную динамику. Хотя, по идее, местные выборы вкупе с технологией "вопросов от президента", могли бы если не повысить ее рейтинг, то по крайней мере остановить падение. Но этого не произошло - кривая коварно скатывается вниз.

"Европейская солидарность" (21%), нравится это кому или нет, едва ли не единственная партия, которая после местных выборов показала положительную динамику и уверенно закрепилась в лидерах в лагере проевропейской оппозиции.

"Батькивщина" (8%) так и не смогла подняться выше планки своего "электорального ядра", которое, к тому же, постоянно уменьшается. "Свобода" (4%) и "Голос" (3%) не дотягивают до проходного барьера, но если рейтинг "Свободы" немного подрос, то "Голос", несмотря на несколько локальных успехов, и дальше "проседает".

Рейтинг ОПЗЖ (17%) тоже застыл, словно муха в янтаре. Падение "слуг" уже ОПЗЖ не добавляет, всех своих "заблудших" избирателей партия Бойко-Медведчука уже вернула себе ранее. Ну и "Партия Шария" на общенациональном уровне не взлетает, что не может не радовать.

Ну и последний вывод из опроса: местные партийные проекты, так и остались местными. Как те, у кого не было политических амбиций за пределами своих вотчин, да и те, кто хотел попасть в высшую политическую лигу. "За майбутне", "Пропозиция", "Стратегия Гройсмана", УДАР - балансируют на грани статистической погрешности, если говорить об их парламентских перспективах. И это при том, что местную кампанию они вели, как парламентскую.

ЕС рейтинг Слуга народа ОПЗЖ Батькивщина Местные выборы результат
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