Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін

Офіс президента напередодні довиборів у Верховну Раду в Херсонській області зробив нетривіальний крок, віддавши фавориту перегонів посаду голови ОДА в обмін на заклик до підтримки "зеленого" кандидата. Втім, сам кандидат-губернатор із бюлетенів для голосування нікуди не дінеться, тож уся ця історія викликає більше запитань, ніж дає відповідей

Офіс президента напередодні довиборів у Верховну Раду в Херсонській області зробив нетривіальний крок, віддавши фавориту перегонів посаду голови ОДА в обмін на заклик до підтримки "зеленого" кандидата. Втім, сам кандидат-губернатор із бюлетенів для голосування нікуди не дінеться, тож уся ця історія викликає більше запитань, ніж дає відповідей

Довибори до Верховної Ради у північній Херсонщині, які мали завершитися прогнозованою перемогою фаворита, отримали нову інтригу. RegioNews зібрав докупи всю інформацію навколо долі двох головних кандидатів в нардепи по округу №184 та принагідно нагадав про необхідність все ж таки дотримуватися норм чинного законодавства.

Козир пішов, Лагута прийшов

31 жовтня у двох одномандатних округах пройдуть проміжні вибори до Верховної Ради. На окрузі №184, що у північній частині Херсонщини, фаворитом перегонів був заступник голови Херсонської облради Геннадій Лагута - член місцевої партії "Нам тут жити" нинішнього міського голови Херсона Ігоря Колихаєва та його колишній водій. Сумнівів у перемозі Лагути, за яким стояв його шеф, особисто популярний у регіоні (і на цьому самому окрузі, з якого він пішов на посаду мера обласного центру), не було. Аж поки не стався унікальний політичний ексцес, аналогів якому в українській політичній історії треба ще пошукати.

За лічені дні до дня голосування на 184-му окрузі, яке, нагадаємо, відбудеться у цю неділю, 31 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив Геннадія Лагуту головою Херсонської облдержадміністрації. Від Банкової його на новій посаді представив заступник голови Офісу президента, відповідальний за регіональну політику, Кирило Тимошенко. Останній обмовився, що причиною такого кроку Банкової є те, що попередник Лагути, Сергій Козир, балотується на тому ж таки 184-му окрузі. Втім, далі Тимошенко у традиційному бюрократичному стилі розповів про те, що Лагута "розуміється на Херсонщині", що до нього приглядалися кілька місяців, про "керованість" та "інституціональну пам'ять" в області і таке інше.

Хоча смисл такого кроку чітко пояснив відеоролик на YouTube-каналі уже колишнього очільника регіону. Лагута та Козир зробили спільну заяву, у якій нинішній голова ОДА зняв свою кандидатуру на користь попередника. Крім того, наступник Козиря на прес-конференції в ОДА відвісив кілька компліментів чинній владі й персонально президенту Зеленському, нагадавши, зокрема, про "Велике будівництво".

Дотисли?

Проте ще за тиждень до свого призначення на нову посаду кандидат від партії Колихаєва говорив зовсім інші речі. Наприклад, 20 жовтня на його facebook-сторінці з'явився пост із промовистим текстом: "Влада намагається тиснути на мене, як на кандидата в народні депутати України по 184-му виборчому округу". На відео у цьому пості Лагута розповідав, як йому вручали повістку на допит (дванадцяту за ліком), звинувачуючи у порушеннях закону, які сам кандидат, звісна річ, спростовував. Голос за кадром натякнув на "адмінресурс", сам Геннадій Лагута прямо заявив про "тиск на нас".

Тиском на кандидата можна було б назвати й реєстрацію відразу двох клонів – крім, власне, Геннадія Миколайовича Лагути, на окрузі балотувалися ще й Геннадій Борисович та Геннадій Васильович Лагути. Причому у Борисовича була вказана місцем роботи Громадська організація "ГІ "Нам тут жити", яка своєю назвою прямо нагадує партію, що висунула справжнього Лагуту (Миколайовича) у нардепи. А ще – певно, про усяк випадок – людина із прізвищем Колихаєв, із Запорізької області та тієї ж громадської організації, що мімікрувала назвою "Нам тут жити" під справжню партію міського голови Херсона. Щоправда, 12 жовтня один із Лагут та Колихаєв зняли свої кандидатури з виборчих перегонів.

Отже, як бачимо, Банкова, аби не отримати у свій пасив чергову поразку на виборах, вирішила піти нетрадиційним шляхом. І віддала конкуренту (тобто справжній партії справжнього Колихаєва "Нам тут жити") не депутатський мандат, а цілу область. Однак є один нюанс, який може зіпсувати усю цю херсонську історію, вигадану в нетрях Офісу президента.

Що говорить закон

Річ у тім, що закон України про вибори народних депутатів України досить чітко описує часові рамки такої процедури, як зняття своєї кандидатури, раніше зареєстрованої, із виборчих перегонів. У статті 61 закону "Попередження та скасування реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати" пункт 5 недвозначно вказує: "Центральна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати в разі: 1) звернення кандидата у депутати не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування із письмовою заявою про відмову балотуватися". Після надходження такої заяви, говорить далі чинне законодавство, "відповідна виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у депутати не пізніш як за десять днів до дня голосування".

Як бачимо, рішення про зняття члена політичної партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" Геннадія Миколайовича Лагути повинні були б ухвалити не пізніше 21 жовтня. Сама заява мала би з'явитися не пізніше 19 жовтня. На момент же публічної заяви Лагути про зняття своєї кандидатури та підтримку Козиря на сайті ЦВК кандидатура нинішнього голови ОДА значилася такою, що бере участь у балотуванні. І про жодне відкликання кандидатом заяви про згоду балотуватися не повідомлялося.

Тож Геннадій Лагута може знятися на користь Сергія Козиря хіба фактично – закликавши усіх тих, хто хотів голосувати за нього, віддати свій голос за вже колишнього голову ОДА, попри наявність свого прізвища у бюлетені. Що, власне кажучи, він і зробив. Але не згадавши у своєму відеозверненні про те, що "зняття кандидатури" неможливе згідно з нормами чинного законодавства.

Козир без козиря

Таким чином, складається ситуація, коли Лагута, отримавши посаду керівника Херсонської ОДА, може через тиждень отримати ще й депутатський мандат – якщо його виборці вирішать проігнорувати заклик кандидата та проголосують за нього ж. І теоретично він зможе навіть обирати, чи залишатися на непевній губернаторській посаді, чи зайти у Верховну Раду, де він гарантовано пробуде до наступних виборів.

Втім, навіть якщо Лагута, вигравши вибори, відмовиться від депутатства, ця історія не завершиться. Доведеться проводити ще одні довибори на 184-му окрузі, де кандидат від президентської "Слуги народу" Сергій Козир, якого таким дивним чином намагаються протягти до парламенту, уже не матиме козиря у вигляді посади очільника Херсонщини. Тож владі доведеться придумувати нові оригінальні кроки для забезпечення перемоги своєму кандидату.

Наприклад, зняття Лагути та повернення Козиря до облдержадміністрації. І не варто іронічно посміхатися – Банкова уже не раз демонструвала, що готова до геть неочікуваних рішень. А для підняття бойового духу в "Слузі народу" та у його зажуреному електораті потрібна бодай невеличка, але перемога. Навіть такою ціною.