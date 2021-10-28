Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен

Офис президента накануне довыборов в Верховную Раду в Херсонской области сделал нетривиальный шаг, отдав фавориту гонки должность главы ОГА в обмен на призыв к поддержке "зеленого" кандидата. Впрочем, сам кандидат-губернатор из бюллетеней для голосования никуда не денется, поэтому вся эта история вызывает больше вопросов, чем дает ответов

Офис президента накануне довыборов в Верховную Раду в Херсонской области сделал нетривиальный шаг, отдав фавориту гонки должность главы ОГА в обмен на призыв к поддержке "зеленого" кандидата. Впрочем, сам кандидат-губернатор из бюллетеней для голосования никуда не денется, поэтому вся эта история вызывает больше вопросов, чем дает ответов

Довыборы в Верховную Раду в северной Херсонщине, которые должны были завершиться прогнозируемой победой фаворита, получили новую интригу. RegioNews собрал вместе всю информацию вокруг судьбы двух главных кандидатов в нардепы по округу №184 и попутно напомнил о необходимости все же придерживаться норм действующего законодательства.

Козырь ушел, Лагута пришел

31 октября в двух одномандатных округах пройдут промежуточные выборы в Верховную Раду. На округе №184, что в северной части Херсонщины, фаворитом гонки был заместитель председателя Херсонского облсовета Геннадий Лагута - член местной партии "Нам тут жити" нынешнего городского головы Херсона Игоря Колыхаева и его бывший водитель. Сомнений в победе Лагуты, за которым стоял его шеф, лично популярный в регионе (и на этом самом округе, с которого он ушел на пост мэра областного центра), не было. Пока не произошел уникальный политический эксцесс, аналогов которому в украинской политической истории надо еще поискать.

За считанные дни до дня голосования на 184-м округе, которое, напомним, состоится в это воскресенье, 31 октября, президент Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской облгосадминистрации. От Банковой его на новой должности представил заместитель главы Офиса президента, ответственный за региональную политику, Кирилл Тимошенко. Последний оговорился, что причиной такого шага Банковой является то, что предшественник Лагуты, Сергей Козырь, баллотируется на том же 184-м округе. Впрочем, далее Тимошенко в традиционном бюрократическом стиле рассказал о том, что Лагута "разбирается в Херсонщине", что к нему присматривались несколько месяцев, об "управляемости" и "институциональной памяти" в области и так далее.

Хотя смысл такого шага четко объяснил видеоролик на YouTube-канале уже бывшего главы региона. Лагута и Козырь сделали совместное заявление, в котором нынешний председатель ОГА снял свою кандидатуру в пользу предшественника. Кроме того, преемник Козыря на пресс-конференции в ОГА отвесил несколько комплиментов действующей власти и персонально президенту Зеленскому, напомнив, в частности, о "Большой стройке".

Дожали?

Однако еще за неделю до своего назначения на новую должность кандидат от партии Колыхаева говорил совсем другие вещи. Например, 20 октября на его facebook-странице появился пост с красноречивым текстом: "Власть пытается давить на меня, как на кандидата в народные депутаты Украины по 184-му избирательному округу". На видео в этом посте Лагута рассказывал, как ему вручали повестку на допрос (двенадцатого по счету), обвиняя в нарушениях закона, которые сам кандидат, разумеется, опровергал. Голос за кадром намекнул на "админресурс", сам Геннадий Лагута прямо заявил о "давлении на нас".

Давлением на кандидата можно было бы назвать и регистрацию сразу двух клонов – кроме, собственно, Геннадия Николаевича Лагуты, на округе баллотировались еще и Геннадий Борисович и Геннадий Васильевич Лагуты. Причем у Борисовича была указана местом работы общественная организация "ГІ "Нам тут жити", которая своим названием прямо напоминает партию, выдвинувшую настоящего Лагуту (Николаевича) в нардепы. А еще - вероятно, на всякий случай - человек с фамилией Колыхаев, из Запорожской области из той же общественной организации, которая мимикрировала названием "Нам тут жити" под настоящую партию городского головы Херсона. Правда, 12 октября один из Лагут и Колыхаев сняли свои кандидатуры с избирательной гонки.

Итак, как видим, Банковая, чтобы не получить в свой пассив очередное поражение на выборах, решила пойти нетрадиционным путем. И отдала конкуренту (то есть настоящей партии настоящего Колыхаева "Нам тут жити") не депутатский мандат, а целую область. Однако есть один нюанс, который может испортить всю эту Херсонскую историю, выдуманную в дебрях Офиса президента.

Что говорит закон

Дело в том, что закон Украины о выборах народных депутатов Украины достаточно четко описывает временные рамки такой процедуры, как снятие своей кандидатуры, ранее зарегистрированной, с избирательной гонки. В статье 61 закона "Предупреждение и отмена регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты" пункт 5 недвусмысленно указывает: "Центральная избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата в депутаты в случае: 1) обращение кандидата в депутаты не позднее чем за двенадцать дней до дня голосования с письменным заявлением об отказе баллотироваться". После поступления такого заявления, говорит дальше действующее законодательство, "соответствующая избирательная комиссия принимает решение об отмене регистрации кандидата в депутаты не позднее чем за десять дней до дня голосования.

Как видим, решение о снятии члена политической партии "Партия Игоря Колыхаева "Нам тут жити" Геннадия Николаевича Лагуты должны были бы принять не позднее 21 октября. Само заявление должно было появиться не позднее 19 октября. На момент же публичного заявления Лагуты о снятии своей кандидатуры и поддержке Козыря на сайте ЦИК кандидатура нынешнего председателя ОГА значилась участвующей в баллотировании. И ни о каком отзыве кандидатом заявления о согласии баллотироваться не сообщалось.

Поэтому Геннадий Лагута может сняться в пользу Сергея Козыря разве фактически призвав всех тех, кто хотел голосовать за него, отдать свой голос за уже бывшего главу ОГА, несмотря на наличие своей фамилии в бюллетене. Что, собственно говоря, он и сделал. Но не упомянув в своем видеообращении о том, что "снятие кандидатуры" невозможно согласно нормам действующего законодательства.

Козырь без козыря

Таким образом, складывается ситуация, когда Лагута, получив должность руководителя Херсонской ОГА, может через неделю получить еще и депутатский мандат – если его избиратели решат проигнорировать призыв кандидата и проголосуют за него же. И теоретически он сможет даже выбирать, оставаться ли на шаткой губернаторской должности, или зайти в Верховную Раду, где он гарантированно пробудет до следующих выборов.

Впрочем, даже если Лагута, выиграв выборы, откажется от депутатства, эта история не завершится. Придется проводить еще одни довыборы на 184-м округе, где кандидат от президентской "Слуги народа" Сергей Козырь, которого таким странным образом пытаются протащить в парламент, уже не будет иметь Козыря в виде должности главы Херсонщины. Поэтому власти придется придумывать новые оригинальные шаги для обеспечения победы своему кандидату.

Например, снятие Лагуты и возвращение Козыря в облгосадминистрацию. И не стоит иронично улыбаться – Банковая уже не раз демонстрировала, что готова к совершенно неожиданным решениям. А для поднятия боевого духа в "Слуге народа" и в его приунывшем электорате нужна хотя бы небольшая, но победа. Даже такой ценой.