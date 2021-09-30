Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя

Депутати Запорізької міськради таки звільнили з посади міського голову Володимира Буряка та призначили кілька нових віцемерів. І вже є перші наслідки цієї гучної на всю країну відставки

Депутати Запорізької міськради таки звільнили з посади міського голову Володимира Буряка та призначили кілька нових віцемерів. І вже є перші наслідки цієї гучної на всю країну відставки

Фото: ukrinform.ua

Як з'ясував RegioNews, у такий спосіб міська рада Запоріжжя фактично передала владу та управління містом до рук Вадима Новинського - адепта РПЦ, нардепа і бізнеспартнера Ріната Ахметова у металургійному бізнесі.

Зачароване місто

Запоріжжю не щастить з мерами. В тому плані, що з початку 2000-х років лише одному міському голові вдалось "дожити" до кінця свого терміну – ним виявився Олександр Сін. Всі ж інші передчасно припиняли свої повноваження. Раніше терміну пішов з посади Олександр Головко. Після нього місто очолив генерал Олександр Поляк, який раптово помер. Далі Запоріжжям керував Євген Карташов, але в середині другого терміну подав у відставку. За офіційною версією – за сімейними обставинами.

Фактично ж його дотиснули "регіонали", які в 2010-му прийшли до влади, в тому числі і в Запорізькій міській раді. Тоді виконувати обов’язки мера доручили тодішньому секретарю міськради, а нині нардепу від ОПЗЖ Володимиру Кальцеву. Але й той вимушений був піти. Також заявив, що через сімейні обставини. Фактично ж - через конфлікт з запорізьким бізнесменом, якого називали "смотрящим" часів Януковича, Євгеном Анісімовим (не зважаючи на те, що сам Кальцев тоді очолював міську організацію Партії регіонів).

У 2010 році вибори мера виграв представник "Батьківщини" (який потім перейшов до ПР) Олександр Сін. Саме йому вдалось досидіти в своєму кріслі до кінця свого терміну. Але це, скоріше, просто випадковість – почалась Революція гідності, зміна влади на державному рівні і т.д. Тож всім було не до Сіна.

Тепер же традицію передчасно складати свої повноваження продовжив вже колишній мер Запоріжжя Володимир Буряк, якого напередодні місцеві депутати відправили у відставку. За офіційною версією, яку озвучив сам Володимир Вікторович, він йде з посади через проблеми зі здоров’ям (у нього хворе серце, переніс кілька операцій). Фактично ж Буряк просто програв серйозну війну своїм вчорашнім партнерам та спонсорам – комбінату "Запоріжсталь", від якого він йшов на перший термін та який "кинув" під час другої передвиборчої кампанії.

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Звільнення мера не стало сенсацією та неочікуваною новиною – про те, що він передчасно складе свої повноваження, RegioNews писав ще на початку літа, в розпал політичної кризи. Саме тоді стало очевидним, що непохитний Буряк стрімко втрачає свої позиції. А на вчорашній сесії став остаточно зрозумілим ще один факт: "Запоріжсталь", власниками якої є олігархи Рінат Ахметов та Вадим Новинський (холдинг "Метінвест") зрад не пробачає та інтересу до Запоріжжя не втрачає.

Дивіться, хто прийшов!

Перед звільненням Володимира Буряка депутати Запорізької міськради прийняли кілька важливих кадрових рішень. Вони звільнили з посад заступників мера, які були його ставлениками, та призначили нових людей. Зокрема, посаду першого заступника міського голови зайняв Олександр Власюк. Раніше він очолював департамент транспорту та зв’язку мерії. Згодом Буряк його звільнив, і пан Власюк перейшов на роботу до Запорізької облдержадміністрації.

Посада ще одного віцемера дісталась Віталію Киселю. Раніше він працював заступником мера Маріуполя, згодом – очолював департамент регіонального розвитку холдингу "Метінвест". Ще одним "метінвестівцем" у запорізькій владі буде колишній заступник голови ОДА Олександр Голтвенко. – його призначено новим керуючим справами виконкому.

Найближчим часом, за прогнозами політичних експертів, кадрові зміни очікуються у всіх департаментах міської ради та на комунальних підприємствах міста. Також планується переформування складу міськвиконкому – з нього виведуть людей Буряка та заведуть "метінвестівців". Таким чином, місто повністю перейде під контроль Ахметова-Новинського.

Чого боятись Запоріжжю?

Дерибану та війни. Про це говорять чи не всі політичні експерти регіону. "Фактично Запоріжжя здали рупору російського православ’я в Україні (має на увазі Вадима Новинського – прим. ред.). Неймовірно, але в цьому процесі приймали активну участь "Європейська солідарність" і "слуги народу" (за відставку Буряка проголосували 45 депутатів з 64-х, з фракцій ОПЗЖ, "ЄС", "СН", "Нова політика" та "Партія Шарія" – прим. ред.). Здали без жодного пострілу. І це ті, хто обіцяв захистити місто від російських танків? Під контроль "Метінвесту" (читай Ахметова та Новинського) перейшов адмінресурс, бюджет, всі стратегічні підприємства", - говорить відомий запорізький політолог Ігор Громов.

Про те, що місто перейшло під повний контроль Новинського, говорять й інші наші інсайдери. Та додають: "Основний ризик зосередження всієї влади в руках "метінвестівців" - зачистка політичного простору, відсутність реальної опозиції та справжнього, а не вигодуваного подачками заводу (тобто "Запоріжсталі" – прим. ред.), "третього сектору".

Окрім того, політичні оглядачі впевнені, що з приходом до влади в Запоріжжі "маріупольських" в місті в рази збільшиться рівень корупції. "Із приходом маріупольських функціонерів, можливо, корупція у місті набуде більш централізованих форм, як у їхньому рідному місті. На вулицях, можливо, буде трохи чистіше, а інфраструктурні проєкти стануть менш затратними та більш осмисленими. Але це може створити для нинішніх "каліфів на час" ілюзію вседозволеності та призвести до подальшої "донбасизації" Запоріжжя", - запевняють наші джерела.

Зрештою, ситуація в Запоріжжі має стати певним дзвіночком для мерів інших міст, які мають свої політичні проєкти та підтримку городян. Як показує "запорізький кейс", ані високі рейтинги, ані міфічний контроль над депутатської більшістю, ані попередні домовленості з центральною владою не дають жодних гарантій та імунітетів. Тож не виключено, що вже найближчим часом українці будуть спостерігати реалізацію запорізького сценарію в Одесі або ж у Миколаєві.