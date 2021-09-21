Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса

До позачергових виборів харківського міського голови залишилося менше, ніж півтора місяці. Вибори мера другого за величиною українського міста стануть головною політичною подією цієї осені, і чим ближче дата голосування, тим все частіше і в Харкові, і в Києві лунають питання про обставини смерті Геннадія Кернеса. Надто вже багато нестиковок в офіційній версії відходу з життя харківського мера і занадто багато питань до тих, хто отримав контроль над Харковом після його смерті

До позачергових виборів харківського міського голови залишилося менше, ніж півтора місяці. Вибори мера другого за величиною українського міста стануть головною політичною подією цієї осені, і чим ближче дата голосування, тим все частіше і в Харкові, і в Києві лунають питання про обставини смерті Геннадія Кернеса. Надто вже багато нестиковок в офіційній версії відходу з життя харківського мера і занадто багато питань до тих, хто отримав контроль над Харковом після його смерті

Regionews спробував розібратися в хитросплетіннях боротьби за владу в Харкові і спробував спрогнозувати, який вплив на хід виборів спричинить інформація, що спливла нещодавно, про останні дні життя Геннадія Кернеса.

Як помер Кернес?

Практично одночасно зі стартом виборчого процесу на дострокових виборах мера Харкова у Києві під Офісом президента і Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали почати розслідування обставин хвороби і смерті Кернеса, і щоб президент взяв це розслідування під особистий контроль. Звучали припущення, що Кернес міг стати жертвою злочину, а влада в Харкові могла бути захоплена в результаті рейдерства.

До такого кроку протестувальників підштовхнула поява і активне обговорення в Харкові інформації про те, що Федеральна прокуратура Німеччини нібито вже направила в Офіс українського генпрокурора інформацію про перебування Кернеса на лікуванні в берлінській клініці "Шаріте", де, зокрема, стверджується, що весь час перебування в Німеччині харківський мер не приходив до тями і що, нібито, помер він не в клініці "Шаріте", а в якомусь іншому місці.

І хоча існування німецьких документів про лікування і смерть Кернеса ніким офіційно так і не було підтверджено, вони вже стали важливою частиною передвиборної боротьби в Харкові. Про них багато пишуть у ЗМІ, соцмережах і на телеграм-каналах, їх обговорюють експерти та харківські політики, включаючи потенційних кандидатів у мери. Та й про те, що в смерті Кернеса і проході до влади в Харкові нинішнього в.о. мера Ігоря Терехова багато підозрілого, в Харкові говорять вже давно. Адже в офіційній версії хвороби і смерті Кернеса занадто багато невідомого.

Справа в тому, що після того, як Кернеса 16 вересня минулого року відправили на лікування в "Шаріте", єдиним джерелом інформації про його стан був олігарх Павло Фукс, який знаходився поруч з Кернесом в Німеччині, і Ігор Терехов, який, як він сам стверджував, спілкувався з Геннадієм Адольфовичем по телефону. При цьому, перебуваючи в Німеччині, Кернес не записав жодного відеозвернення до харків'ян, хоча, як стверджував Фукс, перебував у свідомості. Є лише одне фото Кернеса з "Шаріте", оприлюднене все тим же Фуксом, по якому не можна зробити однозначний висновок, що людина відображена на ній знаходиться у свідомості.

При цьому Кернес був офіційно визнаний обраним мером, хоч і не склав присягу, а Ігоря Терехова депутати обрали секретарем міськради на підставі подання з електронним підписом Кернеса, справжність якого деякі депутати оскаржують вже давно. І якщо прокуратура Німеччини офіційно підтвердить, що Кернес весь час лікування не був у свідомості, то це означатиме, що Терехов став секретарем міськради і в.о. мера незаконно. Для нього, як для одного з головних претендентів на посаду мера, такий поворот означатиме не лише мінімізацію перспектив перемогти на виборах, а й можливість понести кримінальну відповідальність за узурпацію влади.

Хто побореться за спадщину Кернеса

Хоча офіційна реєстрація кандидатів у мери стартувала лише цього тижня, прізвища тих, хто реально зможе поборотися за крісло мера, відомі вже досить давно. Їх всього два. Крім в.о. мера Ігоря Терехова, який щосили намагається позбутися приставки в.о., реальні шанси на перемогу має також колишній мер, губернатор Харківщини та народний депутат Михайло Добкін. Лідерство цих кандидатів підтверджують і соцопитування, але для Терехова розслідування обставин смерті Кернеса все може змінити.

Решта кандидатів навряд чи всерйоз претендують на перемогу, вони швидше вирішують свої локальні політичні завдання, або будуть діяти в інтересах когось із головних кандидатів.

Зокрема, лідер місцевого "Нацкорпусу" Костянтин Немічев у своєму телеграм-каналі поспішив заявити, що в результаті праймеріз проукраїнські демократичні сили визначили його єдиним кандидатом у мери. Правда, харківська "Європейська солідарність" буквально за пару годин відкликала свій голос і висунула власного кандидата - голову фракції "ЄС" в Харківській облраді Олександра Скорика.

Втім, вся епопея з праймеріз єдиного кандидата від демократичних сил і скандал, яким вона завершилася, зіграли на руку Терехову. Справа в тому, що і у націоналіста Немічева, і у далекого від націоналістичної риторики Терехова один і той же покровитель – колишній глава МВС Арсен Аваков. До того, як опинитися на посаді заступника Кернеса, Терехов багато років працював заступником губернатора Харківщини Авакова, і ніколи сам не приховував, що продовжував підтримувати з ним стосунки. Ну а те, що після того, як Кернес захворів і опинився в Німеччині, в списку "Блоку Кернеса – Успішний Харків" виявилося багато людей з обойми Авакова, зв'язок Терехова з тодішнім главою МВС стала абсолютно очевидним. Отже представник пов'язаного з Аваковим "Нацкорпусу" Немічев, швидше за все, буде діяти в інтересах Терехова.

Кандидат від "ЄС" Скорик, також, судячи з усього, сконцентрується на критиці Добкіна – головного конкурента Терехова, так що його висунення в якості альтернативи "єдиному демократичному" також на користь в.о. мера.

Втім, тільки Немічевим і Скориком когорта представників демократичного табору не обмежується. Про участь у виборах заявили: екс-депутат Харківської міськради Дмитро Маринін, який також позиціонує себе як ще одного проєвропейського і демократичного кандидата, і активіст харківського Євромайдану Сергій Ряполов.

Поки тримає інтригу і нічого не говорить про наміри балотуватися лідерка Блоку свого імені "Разом", народна депутатка Юлія Світлична. Якщо вона все ж вирішить піти в мери, то цим може внести серйозні зміни в розклад сил, адже вона з усіх потенційних демократичних кандидатів має найвищий рейтинг, представництво у всіх місцевих радах і підтримку харків'ян.

Що стосується протилежного ідеологічного табору, то тут вже заявили про участь депутат Харківської міськради від ОПЗЖ Анатолій Родзинський, який піде на вибори як самовисуванець, і представник "Партії Шарія" депутат міськради, колишній суддя Володимир Плетньов. Однак ані перший, ані другий шансів на перемогу не мають.

ОПЗЖ, яка має в Харкові серйозну підтримку, поки нікого не висувала. На виборах мера 2020 року від цієї політсили балотувався нардеп Олександр Фельдман і набрав 14,3% голосів, але на цих виборах він, судячи з усього, балотуватися не планує, адже серйозної кампанії не починав. Отже навряд чи партія Льовочкіна-Медведчука зможе всерйоз включитися в боротьбу за крісло мера – часу залишилося мало, а сильного кандидата, крім Фельдмана, у них немає.

Що обере Офіс президента

Особливої уваги заслуговує ставлення до виборів у Харкові президентської партії та Офісу президента. Про те, що "Слуга народу" не висуватиме свого кандидата в мери, відомо вже досить давно, як і те, що у "СН" немає кандидата в Харкові здатного поборотися за перемогу. Депутат міськради від "СН" Аліна Мустафаєва, яка давно заявила про свою участь у виборах, піде як самовисуванка, без підтримки партії і ОП з метою підвищити особисту популярність і впізнаваність, і не більше того.

У той же час повністю вже відсторонитися від виборів у другому місті країни Офіс глави держави явно не може. Адже результат виборів багато в чому залежатиме і від того, якою буде позиція ОП по відношенню до кандидатів. І тут ключову роль може зіграти реакція президентського офісу на інформацію про обставини смерті Кернеса, що спливла нещодавно.

Варто зазначити, що донедавна роль Офісу президента у формуванні політичної конфігурації в Харкові була дуже серйозною. Швидше навіть не роль ОП, а особиста роль заступника голови президентського офісу Кирила Тимошенка. Саме він разом з Аваковим і вибудував навколо Терехова всю ту "дніпропетровську" систему влади, яка почала валитися після відставки глави МВС.

Прямою креатурою Тимошенка була відправлена нещодавно у відставку "дніпропетровська" губернаторка Айна Тимчук, облраду очолював недавно погорілий на хабарі і вимушений подати у відставку друг сина Авакова Артур Товмасян. Начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Андрій Рубель також змушений був слідом за Аваковим піти з посади. Всі ці люди повинні були допомагати Терехову в його поході за мерством, але сьогодні такої підтримки у в.о. мера вже немає.

Ще до відставки Авакова під санкції РНБО потрапив партер Терехова олігарх Павло Фукс і змушений був відмовитися від активної публічної участі в його кампанії. Таким чином Тимошенко залишається єдиним високопоставленим чиновником, який протегує Ігорю Терехову. Причому протегує не стільки від президентської, скільки "дніпропетровської" вертикалі.

Тим часом, нехай і неофіційно, але інформація про отримання Офісом генпрокурора повідомлень від колег з Німеччини продовжує поширюватися, говорять також і про появу найближчим часом нових документів, відправка яких з Німеччини загальмувалася через юридичну тяганину. Якщо ці документи дійсно існують, то вони повинні пролити світло на питання, що ж насправді сталося з Кернесом, і наскільки законно Терехов опинився в його кріслі. Але навіть якщо, ніяких документів немає і не було, нестиковок і дивних речей в офіційній версії занадто багато, щоб влада могла ігнорувати необхідність дати чіткі пояснення ситуації. Причому офіційно відповісти на всі питання влада повинна ще до виборів, щоб не сприяти можливому поширенню спекуляцій на темі смерті Кернеса і заспокоїти розбурханих харків'ян.

Сьогодні доля харківських виборів і того, як вони вплинуть на політичну ситуацію в країні в цілому, залежить від того, яка позиція переможе на Банковій. Розслідування обставин хвороби і смерті Кернеса може розкрити вкрай неприємні речі і привести до складних юридичних наслідків не тільки для Терехова, але і для його покровителів.

З іншого боку, спроба замовчувати ситуацію заради допомоги Терехову на виборах, або, щоб мати в рукаві козир для маніпулювання потенційним мером Харкова, ніяк не гарантує того, що якісь неприємні факти не спливуть згодом. Ось тільки тоді і політичні, і юридичні наслідки можуть виявитися куди більш масштабними.