Письма из Германии. Как повлияет на выборы в Харькове расследование обстоятельств смерти Кернеса

До внеочередных выборов харьковского городского головы осталось менее, чем полтора месяца. Выборы мэра второго по величине украинского города станут главным политическим событием этой осени, и чем ближе дата голосования, тем все чаще и в Харькове, и в Киеве звучат вопросы об обстоятельствах смерти Геннадия Кернеса. Слишком уж много нестыковок в официальной версии ухода из жизни харьковского мэра и слишком много вопросов к тем, кто получил контроль над Харьковом после его смерти

До внеочередных выборов харьковского городского головы осталось менее, чем полтора месяца. Выборы мэра второго по величине украинского города станут главным политическим событием этой осени, и чем ближе дата голосования, тем все чаще и в Харькове, и в Киеве звучат вопросы об обстоятельствах смерти Геннадия Кернеса. Слишком уж много нестыковок в официальной версии ухода из жизни харьковского мэра и слишком много вопросов к тем, кто получил контроль над Харьковом после его смерти

Regionews попытался разобраться в хитросплетениях борьбы за власть в Харькове и попробовал спрогнозировать, какое влияние на ход выборов окажет недавно всплывшая новая информация о последних днях жизни Геннадия Кернеса.

Как умер Кернес?

Практически одновременно со стартом избирательного процесса на досрочных выборах мэра Харькова в Киеве под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследование обстоятельств болезни и смерти Кернеса, и чтобы президент взял это расследование под личный контроль. Звучали предположения, что Кернес мог стать жертвой преступления, а власть в Харькове могла быть захвачена в результате рейдерства.

К такому шагу протестующих подтолкнуло появление и активное обсуждение в Харькове информации о том, что Федеральная прокуратура Германии якобы уже направила в Офис украинского генпрокурора информацию о пребывании Кернеса на лечении в берлинской клинике "Шарите", где в частности утверждается, что все время пребывания в Германии харьковский мэр не приходил в сознание и что, якобы, умер он не в клинике "Шарите", а в каком-то другом месте.

И хотя существование германских документов о лечении и смерти Кернеса никем официально так и не было подтверждено, они уже стали важной частью предвыборной борьбы в Харькове. О них много пишут в СМИ, соцсетях и на телеграмм-каналах, их обсуждают эксперты и харьковские политики, включая потенциальных кандидатов в мэры. Да и о том, что в смерти Кернеса и проходе к власти в Харькове нынешнего и.о. мэра Игоря Терехова много подозрительного в Харькове говорят уже давно. Ведь в официальной версии болезни и смерти Кернеса слишком много неизвестного.

Дело в том, что после того, как Кернеса 16 сентября прошлого года отправили на лечение в "Шарите", единственным источником информации о его состоянии был олигарх Павел Фукс, который находился рядом с Кернесом в Германии, и Игорь Терехов, который, как он сам утверждал, общался с Геннадием Адольфовичем по телефону. При этом, находясь в Германии, Кернес не записал ни одного видеообращения к харьковчанам, хотя, как утверждал Фукс, находился в сознании. Есть лишь одно фото Кернеса из "Шарите", обнародованное все тем же Фуксом, по которому нельзя сделать однозначный вывод, что человек запечатленный на ней находится в сознании.

При этом Кернес был официально признан избранным мэром, хоть и не принял присягу, а Игоря Терехова депутаты выбрали секретарем горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса, подлинность которой некоторые депутаты оспаривают уже давно. И если прокуратура Германии официально подтвердит, что Кернес все время лечения не был в сознании, то это будет значить, что Терехов стал секретарем горсовета и и.о. мэра незаконно. Для него, как для одного из главных претендентов на пост мэра, такой поворот будет означать не только минимизацию перспектив победить на выборах, но и возможность понести уголовную ответственность за узурпацию власти.

Кто поборется за наследие Кернеса

Хотя официальная регистрация кандидатов в мэры стартовала лишь на этой неделе, фамилии тех, кто реально сможет побороться за кресло мэра, известны уже достаточно давно. Их всего два. Помимо в.о. мэра Игоря Терехова, который изо всех сил старается избавиться от приставки и.о., реальные шансы на победу имеет также бывший мэр, губернатор Харьковщины и народный депутат Михаил Добкин. Лидерство этих кандидатов подтверждают и соцопросы, но для Терехова расследование обстоятельств смерти Кернеса все может изменить.

Остальные кандидаты вряд ли всерьез претендуют на победу, они скорее решают свои локальные политические задачи, либо будут действовать в интересах кого-то из главных кандидатов.

В частности, лидер местного "Нацкорпуса" Константин Немичев в своем Телеграмм-канале поспешил заявить, что в результате праймериз проукраинские демократические силы определили его единым кандидатом в мэры. Правда, харьковская "Европейская Солидарность" буквально через пару часов отозвала свой голос и выдвинула собственного кандидата – главу фракции "ЕС" в Харьковском облсовете Александра Скорика.

Впрочем, вся эпопея с праймериз единого кандидата от демократических сил и скандал, которым она завершилась оказались на руку Терехову. Дело в том, что и у националиста Немичева, и у далекого от националистической риторики Терехова один и тот же покровитель – бывший глава МВД Арсен Аваков. До того, как оказаться на должности заместителя Кернеса, Терехов много лет работал заместителем губернатора Харьковщины Авакова, и никогда сам не скрывал, что продолжал поддерживать с ним отношения. Ну а то, что после того, как Кернес заболел и оказался в Германии, в списке "Блока Кернеса – Успешный Харьков" оказалось много людей из обоймы Авакова, связь Терехова с тогдашним главой МВД стала совершенно очевидной. Так что представляющий связанный с Аваковым "Нацкорпус" Немичев, скорее всего, будет действовать в интересах Терехова.

Кандидат от "ЕС" Скорик, также, судя по всему, сконцентрируется на критике Добкина – главного конкурента Терехова, так что его выдвижение в качестве альтернативы "единому демократическому" также на пользу и.о. мэра.

Впрочем, только Немичевым и Скориком когорта представителей демократического лагеря не ограничивается. Об участии в выборах заявили: экс-депутат Харьковского горсовета Дмитрий Маринин, который также позиционирует себя как еще одного проевропейского и демократического кандидата, и активист харьковского Евромайдана Сергей Ряполов.

Пока держит интригу и ничего не говорит о намерениях баллотироваться лидер блока своего имени "Разом", народный депутат Юлия Светличная. Если она все же решит пойти в мэры, то этим может внести серьезные изменения в расклад сил, ведь она из всех потенциальных демократических кандидатов имеет самый высокий рейтинг, представительство во всех местных советах и поддержку харьковчан.

Что касается противоположного идеологического лагеря, то здесь уже заявили об участии депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский, который пойдет на выборы как самовыдвиженец, и представитель "Партии Шария" депутат горсовета, бывший судья Владимир Плетнев. Однако ни первый, ни второй шансов на победу не имеют.

ОПЗЖ, которая имеет в Харькове серьезную поддержку, пока никого не выдвигала. На выборах мэра 2020 года от этой политсилы баллотировался нардеп Александр Фельдман и набрал 14,3% голосов, но на этих выборах он, судя по всему, баллотироваться не планирует, ведь серьезной кампании не начинал. Так что вряд ли партия Левочкина-Медведчука сможет всерьез включиться в борьбу за кресло мэра – времени осталось мало, а сильного кандидата, кроме Фельдмана, у них нет.

Что выберет Офис президента

Особенного внимания заслуживает отношение к выборам в Харькове президентской партии и Офиса президента. О том, что "Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата в мэры, известно уже достаточно давно, как и то, что у "СН" нет кандидата в Харькове способного побороться за победу. Депутат горсовета от "СН" Алина Мустафаева, которая давно заявила о своем участии в выборах, пойдет как самовыдвиженка, без поддержки партии и ОП с целью повысить личную популярность и узнаваемость, и не более того.

В то же время полностью уж отстраниться от выборов во втором городе страны Офис главы государства явно не может. Ведь результат выборов во многом будет зависеть и от того, какой будет позиция ОП по отношению к кандидатам. И здесь ключевую роль может сыграть реакция президентского офиса на всплывшую информацию об обстоятельствах смерти Кернеса.

Стоит оговориться, что до недавнего времени роль Офиса президента в формировании политической конфигурации в Харькове была очень серьезной. Скорее даже не роль ОП, а личная роль заместителя главы президентского офиса Кирилла Тимошенко. Именно он вместе с Аваковым и выстроил вокруг Терехова всю ту "днепропетровскую" систему власти, которая начала рушиться после отставки главы МВД.

Прямой креатурой Тимошенко была отправленная недавно в отставку "днепропетровская" губернатор Айна Тымчук, облсовет возглавлял недавно погоревший на взятке и вынужденный подать в отставку друг сына Авакова Артур Товмасян. Начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Рубель также вынужден был вслед за Аваковым уйти с должности. Все эти люди должны были помогать Терехову в его походе за мэрством, но сегодня такой поддержки у и.о. мэра уже нет.

Еще до отставки Авакова под санкции СНБО попал партер Терехова олигарх Павел Фукс и вынужден был отказаться от активного публичного участия в его кампании. Таким образом Тимошенко остается единственным высокопоставленным чиновником, который покровительствует Игорю Терехову. Причем покровительствует не столько от президентской, сколько "днепропетровской" вертикали.

Тем временем, пусть и неофициально, но информация о получении Офисом генпрокурора сообщений от коллег из Германии продолжает распространяться, говорят также и о появлении в самое ближайшее время новых документов, отправка которых из Германии затормозилась из-за юридических проволочек. Если эти документы действительно существуют, то они должны пролить свет на вопрос, что же на самом деле произошло с Кернесом, и насколько законно Терехов оказался в его кресле. Но даже если, никаких документов нет и не было, нестыковок и странностей в официальной версии слишком много, чтобы власть могла игнорировать необходимость дать четкие пояснения ситуации. Причем официально ответить на все вопросы власть должна еще до выборов, чтобы не способствовать возможному распространению спекуляций на теме смерти Кернеса и успокоить взбудораженных харьковчан.

Сегодня судьба харьковских выборов и того, как они повлияют на политическую ситуацию в стране в целом, зависит от того, какая позиция победит на Банковой. Расследование обстоятельств болезни и смерти Кернеса может вскрыть крайне нелицеприятные вещи и привести к сложным юридическим последствиям не только для Терехова, но и для его покровителей.

С другой стороны, попытка замолчать ситуацию ради помощи Терехову на выборах, или, чтобы иметь в рукаве козырь для манипулирования потенциальным мэром Харькова, никак не гарантирует того, что какие-то нелицеприятные факты не всплывут впоследствии. Вот только тогда и политические, и юридические последствия могут оказаться куда более масштабными.