Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду

Черкащина стала одним з небагатьох регіонів, який викликав невдоволення Офісу президента первісним форматом тамтешньої обласної коаліції

Черкащина стала одним з небагатьох регіонів, який викликав невдоволення Офісу президента первісним форматом тамтешньої обласної коаліції

Банковій і справді є чого гніватись, адже "Слуга народу", яка взяла тут на виборах друге місце і завела в облраду 12 депутатів, спочатку взагалі опинилася поза коаліційним процесом. Але все ж встигла заскочити у поїзд, що відходить, в останній момент, щоправда, фактично на правах безбілетника.

RegioNews продовжує цикл статей, в яких розповідає про те, хто і як формує коаліцію в облрадах, а хто там опиняється в опозиції. Цього разу ми аналізуємо поствиборчу ситуацію на Черкащині.

Хто пройшов

Мандати для своїх депутатів в Черкаській обласній раді отримали шість партій. Причому лідером перегонів виявився місцевий партійний проєкт "Черкащани", який є зібранням впливових в області бізнесменів і, за влучним спостереженням одного зі знавців місцевої політичної ситуації, за форматом нагадує не стільки партію, скільки акціонерне товариство. Де кожен з партнерів-акціонерів має свій пакет та відповідно до його розміру може впливати на рішення, що ухвалюються.

Загальна ж залікова таблиця виборів-2020 до облради виглядає наступним чином: "Черкащани" отримали 18 депутатських місць, "Слуга народу" - 12, "За майбутнє" - 12, "Європейська солідарність" - 9, "Батьківщина" - 7, ОПЗЖ - 6.

Отже, переможці виборів "Черкащани" за логікою подій в інших обласних радах і відповідно до настанов Банкової, мали б підставити плече своїм "зеленим" колегам та допомогти просунути у крісло очільника облради представника саме президентської партії. Проте "Черкащани" вирішили зіграти у свою власну гру і обрали собі в попутники "Європейську солідарність" та "Батьківщину".

Перша серія коаліціади

Кількості депутатів цих трьох фракцій цілком вистачає, аби вирішувати питання більшістю голосів. Власне, цей й було продемонстровано на першому установчому засіданні облради, коли за висуванця "Черкащан" Анатолія Підгорного, який вже має досвід головування в цьому представницькому органі, проголосували 38 депутатів з 61-го присутнього. Тоді як представник "Слуги народу" Микола Кондрацький отримав лише 23 голоси. В той же момент рівно тією ж кількістю голосів депутати обрали і першого заступника голови облради. Ним став журналіст Роман Сущенко, який був політв’язнем Кремля з вересня 2016-го по вересень 2019 року, коли в рамках обміну повернувся в Україну. Перед місцевими виборами Сущенко очолив черкаський осередок "ЄС" і був першим номером обласного партійного списку на виборах-2020.

Логіка участі "Батьківщини" у цій коаліції полягає в тому, що місцева парторганізація, як і багато інших по країні, були передані керівництвом центрального партійного офісу під вплив представників місцевих еліт. В даному випадку бенефіціарами черкаського осередку партії Юлії Тимошенко називають тих же людей, що входять в клуб "Черкащани". А серед них, переважно, - представники потужного аграрного бізнесу, імена яких згадуються, приміром, в контексті такої потужної корпорації, як "Миронівський хлібопродукт". Показовим є факт, що першим номером списку "Батьківщини" на виборах до облради була директор афілійованого з МХП Юрія Косюка Благодійного фонду "МХП - Громаді" Тетяна Волочай. І він побіжно пояснює природу політичного союзу "Черкащан" і "Батьківщини". Між іншим, Косюк завжди мав вплив і на черкаську організацію партії Петра Порошенка, за часів президентства котрого він певний час навіть був першим заступником голови АП.

Втім, 38 депутатів, що голосували за Підгорного та Сущенка – це дещо більше, аніж гранична кількість членів трьох фракцій-коаліціантів, тобто симпатики коаліції точно були й в інших фракціях. За деякими даними, голоси могли дати депутати з "За майбутнє", хоч ця фракція, як і "Слуга народу", опинилася за бортом розподілу найбільш впливових посад у облраді.

Друга серія: "Коаліція всіх з усіма"

Коаліційний бліцкриг, який відбувся під час першого засідання ради, вже на наступному зібранні виявився не таким однозначним. Адже проявилася тенденція долучення до більшості під егідою "Черкащан" і інших учасників політичного процесу. Спочатку 10 грудня на позачерговому засіданні облради, нарешті, отримала сатисфакцію "Батьківщина", представник якої Михайло Мушієк був обраний обласним віце-спікером.

Після цього на горизонті виникло питання обрання інших заступників, яких у очільника Черкаської облради виявилося значно більше, аніж у його колег в інших областях, чиї розміри і кількість населення є відносно рівними. Наступним кандидатом у віце-спікери став висуванець ОПЗЖ Володимир Доманський. Проте в той раз він під час таємного голосування набрав лише 23 голоси з необхідних 33-х.

Після того, як протягом майже двох тижнів продовжувався переговорний процес, 21 грудня депутати знову зібралися на позачергову сесію. Підгірний вніс дві кандидатури на посади своїх додаткових заступників. Одним став все той же Доманський, а другим – представник "непримиренної" досі "Слуги народу" Сергій Лісовий. І, о диво, пасьянс нарешті склався - обидва депутати отримали нові посади у президії.

Подальший розподіл керівних крісел у постійних комісіях підтвердив, що черкаським "слугам" вдалося таки вклинитися у коаліційні розклади і здобути ще головування бодай у двох комісіях – регламентну та освітню. Свою порцію влади отримала і "За майбутнє", щоправда, лише в одній комісії – екологічній. Інші посади розділили між собою представники первісної коаліції.

Місцеві експерти говорять, що включення "Слуги народу" до владних розкладів стало поступкою наполегливості чинної обласної влади та місцевого нардепа-мажоритарника Олександра Скічка, який активно протегував у керівне крісло свого однокашника Лісового. Проте роль бідного родича, яким врешті виглядає в цих розкладах президентська партія, не позбавила Банкову бентеги за долю області. Тому, як свідчать деякі джерела, організаційні та кадрові рішення щодо Черкащини таки очікуються. І, подейкують, у "розстрільних списках" фігурує також і голова ОДА Сергій Сергійчук, якому не вдалося взяти під повний контроль політичний процес в області.