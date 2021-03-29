НАЗК спрямувало до суду протоколи на двох депутатів Ради
Також НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин
Також НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин
Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду адміністративні протоколи щодо депутатів Верховної Ради Олександра Куницького ("Слуга народу") та Федора Христенка (ОПЗЖ).
Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, передає RegioNews.
Наголошується, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 45 протоколів щодо таких осіб:
- Федір Христенко, народний депутат України;
- Нонна Багмет, колишній в.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві (32 протоколи);
- Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (4 протоколи);
- Оксана Пирогова, начальник Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області (2 протоколи);
- Євген Кондренко, заступник начальника відділу поліції – начальник слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (2 протоколи);
- Олександр Куницький, народний депутат України (2 протоколи).
Крім того, НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин.
Раніше повідомлялося, що НАЗК склало протокол на ексмера Чернівців.
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