НАЗК спрямувало до суду протоколи на двох депутатів Ради

Також НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин

Також НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин

Фото з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду адміністративні протоколи щодо депутатів Верховної Ради Олександра Куницького ("Слуга народу") та Федора Христенка (ОПЗЖ).

Про це йдеться у повідомленні на сайті агентства, передає RegioNews.

Наголошується, що за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду 45 протоколів щодо таких осіб:

Федір Христенко, народний депутат України;

Нонна Багмет, колишній в.о. начальника Головного управління ДПС у м. Києві (32 протоколи);

Віталій Харченко, колишній голова Миколаївського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (4 протоколи);

Оксана Пирогова, начальник Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури Сумської області (2 протоколи);

Євген Кондренко, заступник начальника відділу поліції – начальник слідчого відділу Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (2 протоколи);

Олександр Куницький, народний депутат України (2 протоколи).

Крім того, НАЗК склало 5 протоколів за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин.

Раніше повідомлялося, що НАЗК склало протокол на ексмера Чернівців.