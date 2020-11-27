І пан, і не пропав: як чинний мер Ужгорода обламав останню надію "Слуги народу" на Закарпатті

«Будь-хто, аби тільки не Андріїв» - з таким бажанням йшов на вибори міського голови Ужгорода 21 кандидат. Ужгородці обрали 22-го – саме Богдана Андріїва

«Будь-хто, аби тільки не Андріїв» - з таким бажанням йшов на вибори міського голови Ужгорода 21 кандидат. Ужгородці обрали 22-го – саме Богдана Андріїва

В Ужгороді у другому турі мерських виборів 22 листопада переміг чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андріїв, здобувши 12 869 голосів виборців або 51,01% (у першому турі у нього було 9 158 голосів або 25,41 %). Кандидат від партії "Слуга народу", чинний депутат міськради від "Батьківщини" Віктор Щадей набрав 11 452 голосів або 45,4% (у першому турі - 6485 голосів або 17,91 %).

При цьому голосувати у другому турі за мера Ужгорода прийшло усього 27,94% виборців, тож у соцмережах розгорнулась навіть дискусія, чи не варто б поставити питання про легітимність виборів. Хоча, як зауважив під час пресконференції в Ужгородському пресклубі аналітик Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський, навряд чи будуть якісь оскарження в судах. "Я б не звинувачував ужгородців у відсутності громадської позиції. Третина виборців, які прийшли на дільниці, - це не найгірша явка по країні у містах, де був другий тур", - зауважив аналітик.

Останній шанс "слуг"

Посада міського голови обласного центру Закарпаття була для президентської "Слуги народу" останнім шансом бодай щось "урвати" в регіоні. Партія не стала першою в обласній раді, мерами найбільших міст-центрів новостворених ОТГ - Мукачева, Хуста, Берегова - стали представники інших політичних сил та самовисуванці, відтак на Щадея покладали, як кажуть, останню надію.

За цього кандидата агітували нардепи та голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, не "бридуючи" адмінресурсом. Так, до прикладу, 6 листопада Щадей виступив під час брифінгу голови бюджетного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. Під час брифінгу виступили народні депутати від Закарпаття Ігор Кривошеєв, Роберт Горват та Михайло Лаба і, розповідаючи про виділення бюджетних коштів на проєкти для Закарпаття, публічно закликали підтримати Віктора Щадея.

На вулицях Ужгорода можна було побачити білборди, на яких фігурували голова ОДА, нардеп Горват та кандидат в мери Ужгорода від партії "Голос", відомий письменник-гуморист Павло Чучка, які наполегливо закликали підтримати висуванця партії "Слуга народу". Агресивність інформаційної кампанії, яку розгорнули перед другим туром команди обох кандидатів, зашкалювала: брудні технології, чорний піар, відверта брехня та маніпуляції домінували.

40-річному Щадею закидували, що за усе життя він офіційно майже ніде не працював, в жодній сфері не відзначився як професіонал чи фахівець, а ще не спромігся створити сім’ю. Кандидату нагадували, що він у владі - з початку 2000-х, але за цей час відзначився лише політичними інтригами, критиканством та самопіаром, тож і підтримкою партії Володимира Зеленського заручився лише заради кар’єри. Також опоненти не оминали можливості зайвий раз розповісти про шахрайський продаж за копійки історичної споруди "Корона" в центрі Ужгорода та "земельний дерибан".

Андріїву ж докоряли його антимайданівським минулим та австрійською нерухомістю. Градоначальника звинувачували у знищенні архітектурних пам’яток, фальшуванні документів, розкраданні коштів на реставрацію історичних будівель (проти мера порушили кримінальну справу щодо розкрадання 6,5 млн грн під час реконструкції культурно-історичного центру "Комора та винний льох XVII століття"), у корупційних схемах в ремонті доріг та розкраданні комунального майна.

В ньому також бачили "ворога №1" процесу децентралізації (Ужгород – чи не єдиний обласний центр України, з яким не захотіли об’єднуватися довколишні села). Закарпатська ОДА звинувачувала владу міста в "заграванні в політику на життях людей" через поширення коронавірусу.

І, звісно ж, не обійшлося без гучних заяв про масовий підкуп виборців на користь Андріїва. Так, напередодні другого туру в Ужгороді правоохоронці затримали "скупника" голосів, який за один голос пропонував 500 гривень, а до "схеми" був залучений голова правління одного із ОСББ, якому "скупник" доручив зібрати підписи мешканців, які б погодилися продати свій голос. Зважаючи на резонанс, Андріїв зібрав пресконференцію, на якій заявив, що жодних голосів не скуповував. "Це, я вважаю, абсолютна провокація, яка спрямована на те, щоби підірвати довіру ужгородців до мене", - сказав Андріїв.

Одним словом, політтехнологи та піарники віддавалися справі поповній. Щоправда, багато хто вбачав у цьому відсутність креативу та нездатність бачити реальну ситуацію, але в той же час - професійне відпрацювання заробітків. Виборці ж зробили свій вибір: керувати ужгородською мерією наступні п’ять років буде Андріїв. Коментуючи результати голосування, кандидат у мери Щадей наголосив, що в наступну п’ятирічку в житті Ужгорода нічого не зміниться: "На жаль, наступні п’ять років буде продовжуватися так, як продовжувалося". До Ужгородської міськради цього разу він не балотувався, тож каже, що займатиметься підприємництвом і особистим життям.

Коли синиця в руках, про журавля не думаєш

Оновлена Ужгородська міська рада складатиметься із 38 обранців від шести політичних партій. За результатами виборів 25 жовтня, сили тут розподілилися таким чином: "Батьківщина" матиме 8 депутатів, "Слуга народу" – 7, "Рідне Закарпаття" – 6, ОПЗЖ – 6, "Європейська солідарність" – 6, "Партія твого міста" – 5 мандатів.

Багато хто з ужгородців, аналізуючи розклади в новій міськраді, переконані, що Андріїву доведеться прикласти чимало зусиль для пошуків спільної мови з депутатами, мовляв, поганий мир краще будь-якої війни. На новообраних депутатів же покладають важливу місію під гаслом "не дати мерові і далі нищити Ужгород". Однак, розібравшись уважніше, стає зрозуміло, що для Андріїва в міськраді склалося не так уже і погано. Принаймні, складні випробування того ж львівського мера Андрія Садового його найближчим часом оминуть.

Тож, ще трохи про склад ради. Стали обранцями знову третина депутатів зі скликання міської ради 2015-2020 років, а також двоє чинних депутатів Закарпатської облради. Серед новообраних – 12 депутатів, які є фізичними особами-підприємцями, ще двоє - директори комунальних підприємств Ужгородської міськради. Да ради потрапили радник чинного ужгородського міського голови, голова правління ГО "Закарпатський центр підтримки ОСББ", заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення, начальниця юридичного відділу департаменту праці та соціального захисту населення, начальниця управління освіти, начальниця управління міжнародного співробітництва та інновацій міської ради та начальниця Державної податкової інспекції в Ужгороді та інші дуже знайомі меру чиновники.

Про можливу розстановку політсил та позицію Андріїва RegioNews розповів керівник Закарпатського центру політичних досліджень Віктор Пащенко. Політолог переконаний, що незважаючи на те, що "проандріївські" "Батьківщина" та "Партія твого міста" мають лише 13 мандатів, на більшість новообраний мер може розраховувати стовідсотково.

"Андріїв буде мати стабільну більшість. Її забезпечать не тільки представники "Батьківщини" та "Партії твого міста". Якщо проаналізувати список депутатів, то можна з легкістю набрати ще необхідну кількість осіб – представників інших партій, але які підтримуватимуть Андріїва. Це, насамперед, з числа тих, хто знову став депутатом і з новообраних. Так, "багнети" мер матиме і в "Рідному Закарпаття", і в "ЄС", ситуативно і в ОПЗЖ", - коментує Пащенко і додає, що відверто опозиційною до міського голови буде хіба що фракція "Слуги народу".

На переконання експерта, найближчі кілька місяців тверда "проандріївська" більшість буде себе почувати дуже впевнено. "Вони діятимуть так, як діяли до цього: спокуси заробити зростають, зважаючи на витрачені кошти. Треба ж віддячити і розрахуватися, в першу чергу, з тими, хто підтримував під час виборчої кампанії. Це той випадок, коли закарпатське "раз дякую" не спрацює: земля, нерухомість та "дерибанні" рішення знову будуть у всіх на слуху".

Втім, Пащенко зауважив, що це зовсім не означає, що так буде п’ять років. "Політика не розвивається від виборів до виборів. Вибори діагностують стан, в якому суспільство знаходиться на даний момент. А що буде в наступні п’ять років, вони не визначають. Скажу більше, що вже навесні в країні можуть статися кардинальні зміни, які, безумовно, позначаться на регіональній політиці. Не забувайте, що Андріїв є фігурантом кримінальних справ, які можна як звести нанівець, так і довести до суду", - зауважив політолог.

Багато хто вважає, що Ужгород став розмінною монетою для кулуарних домовленостей, в яких беруть участь не тільки місцеві політики. Тому "аукнутись" може і в Києві.