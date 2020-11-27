И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье

«Кто угодно, только не Андриив» - с таким желанием шел на выборы городского головы Ужгорода 21 кандидат. Ужгородцы выбрали 22-го – именно Богдана Андриива

«Кто угодно, только не Андриив» - с таким желанием шел на выборы городского головы Ужгорода 21 кандидат. Ужгородцы выбрали 22-го – именно Богдана Андриива

В Ужгороде во втором туре мэрских выборов 22 ноября победу одержал действующий городской голова, самовыдвиженец Богдан Андриив, получив 12 869 голосов избирателей или 51,01% (в первом туре у него было 9 158 голосов или 25,41 %). Кандидат от партии "Слуга народа", действующий депутат горсовета от "Батькивщины" Виктор Щадей набрал 11 452 голосов или 45,4% (в первом туре - 6485 голосов или 17,91 %).

При этом голосовать во втором туре за мэра Ужгорода пришло всего 27,94% избирателей, поэтому в соцсетях развернулась даже дискуссия, не стоит ли поставить вопрос о легитимности выборов. Хотя, как отметил во время пресс-конференции в Ужгородском пресс-клубе аналитик Института центрально-европейской стратегии Дмитрий Тужанский, вряд ли будут какие-то обжалования в судах. "Я бы не обвинял ужгородцев в отсутствии гражданской позиции. Треть избирателей, пришедших на участки, - это не наихудшая явка по стране в городах, где был второй тур", - отметил аналитик.

Последний шанс "слуг"

Должность городского головы областного центра Закарпатья была для президентской "Слуги народа" последним шансом хоть что-то "урвать" в регионе. Партия не стала первой в областном совете, мэрами крупнейших городов-центров новообразованных ОТГ - Мукачево, Хуста, Берегово - стали представители других политических сил и самовыдвиженцы, посему на Щадея возлагали, как говорят, последнюю надежду.

За этого кандидата агитировали нардепы и глава Закарпатской ОГА Алексей Петров, не "брезгуя" админресурсом. Так, к примеру, 6 ноября Щадей выступил во время брифинга председателя бюджетного комитета Верховной Рады Юрия Аристова. Во время брифинга выступили народные депутаты от Закарпатья Игорь Кривошеев, Роберт Горват и Михаил Лаба и, рассказывая о выделении бюджетных средств на проекты для Закарпатья, публично призвали поддержать Виктора Щадея.

На улицах Ужгорода можно было увидеть билборды, на которых фигурировали председатель ОГА, нардеп Горват и кандидат в мэры Ужгорода от партии "Голос", известный писатель-юморист Павел Чучка, которые настойчиво призывали поддержать выдвиженца партии "Слуга народа". Агрессивность информационной кампании, которую развернули перед вторым туром команды обоих кандидатов, зашкаливала: грязные технологии, черный пиар, откровенная ложь и манипуляции доминировали.

40-летнему Щадею забрасывали, что за всю жизнь он официально почти нигде не работал, ни в одной сфере не отметился как профессионал или специалист, а еще не смог создать семью. Кандидату напоминали, что он у власти, с начала 2000-х, но за это время отметился лишь политическими интригами, критиканством и самопиаром, поэтому и поддержкой партии Владимира Зеленского заручился лишь ради карьеры. Также оппоненты не обходили возможности лишний раз рассказать о мошеннической продаже за копейки исторического здания "Корона" в центре Ужгорода и "земельный дерибан".

Андрииву же укоряли его антимайдановским прошлым и австрийской недвижимостью. Градоначальника обвиняли в уничтожении архитектурных памятников, подделке документов, хищении средств на реставрацию исторических зданий (против мэра возбудили уголовное дело о хищении 6,5 млн грн во время реконструкции культурно-исторического центра "Амбар и винный погреб XVII века"), в коррупционных схемах в ремонте дорог и хищении коммунального имущества.

В нем также видели "врага №1" процесса децентрализации (Ужгород – единственный областной центр Украины, с которым не захотели объединяться близлежащие села). Закарпатская ОГА обвиняла власти города в "заигрывании в политику на жизнях людей" из-за распространения коронавируса.

И, конечно же, не обошлось без громких заявлений о массовом подкупе избирателей в пользу Андриива. Так, накануне второго тура в Ужгороде правоохранители задержали "скупщика" голосов, который за один голос предлагал 500 гривен, а к "схеме" был привлечен председатель правления одного из ОСМД, которому "скупщик" поручил собрать подписи жильцов, которые бы согласились продать свой голос. Несмотря на резонанс, Андриив собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что никаких голосов не скупал. "Это, я считаю, абсолютная провокация, которая направлена на то, чтобы подорвать доверие ужгородцев ко мне", - сказал Андриив.

Одним словом, политтехнологи и пиарщики отдавались делу сполна. Правда, много кто усмотрел в этом отсутствие креатива и неспособность видеть реальную ситуацию, но в то же время - профессиональную отработку заработков. Избиратели сделали свой выбор: управлять ужгородской мэрией следующие пять лет будет Андриив. Комментируя результаты голосования, кандидат в мэры Щадей отметил, что в следующую пятилетку в жизни Ужгорода ничего не изменится: "К сожалению, следующие пять лет будет продолжаться так, как продолжалось". В Ужгородский горсовет на этот раз он не баллотировался, и говорит, что будет заниматься предпринимательством и личной жизнью.

Когда синица в руках, о журавле не думаешь

Обновленный Ужгородский городской совет будет состоять из 38 избранников от шести политических партий. По результатам выборов 25 октября, силы здесь распределились таким образом: "Батькивщина" будет иметь 8 депутатов, "Слуга народа" – 7, "Ридне Закарпатье" – 6, ОПЗЖ – 6, "Европейская солидарность" – 6, "Партия твого миста" – 5 мандатов.

Многие из ужгородцев, анализируя расклады в новом горсовете убеждены, что Андрииву придется приложить немало усилий для нахождения общего языка с депутатами, мол, плохой мир лучше любой войны. На новоизбранных депутатов же возлагают важную миссию под лозунгом "не дать мэру и дальше уничтожать Ужгород". Однако, разобравшись повнимательнее, становится понятно, что для Андриива в горсовете все сложилось не так уж и плохо. По крайней мере, сложные испытания того же львовского мэра Андрея Садового его в ближайшее время обойдут.

Итак, еще немного о составе совета. Стали избранниками снова треть депутатов из созыва городского совета 2015-2020 годов, а также двое действующих депутатов Закарпатского облсовета. Среди новоизбранных – 12 депутатов, которые являются физическими лицами предпринимателями, еще двое - директора коммунальных предприятий Ужгородского горсовета. В совет попали советник действующего ужгородского городского головы, председатель правления ОО "Закарпатский центр поддержки ОСМД", заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения, начальник юридического отдела департамента труда и социальной защиты населения, начальник управления образования, начальник управления международного сотрудничества и инноваций городского совета и начальник Государственной налоговой инспекции в Ужгороде и другие очень знакомые мэру чиновники.

О возможной расстановку политсил и позицию Андриива RegioNews рассказал руководитель Закарпатского центра политических исследований Виктор Пащенко. Политолог убежден, что несмотря на то, что "проандриивские" "Батькивщина" и "Партия твого миста" имеют лишь 13 мандатов, на большинство новоизбранный мэр может рассчитывать стопроцентно.

"Андриив будет иметь стабильное большинство. Его обеспечат не только представители "Батькивщины" и "Партии твого миста". Если проанализировать список депутатов, то можно с легкостью набрать еще необходимое количество человек – представителей других партий, но которые будут поддерживать Андриива. Это, прежде всего, из числа тех, кто снова стал депутатом и из новоизбранных. Так, "штыки" мэр будет иметь и в "Ридном Закарпатье", и в "ЕС", ситуативно и в ОПЗЖ", - комментирует Пащенко и добавляет, что откровенно оппозиционной к городскому голове будет разве что фракция "Слуги народа".

По мнению эксперта, в ближайшие несколько месяцев твердое "проандриивское" большинство будет себя чувствовать очень уверенно. "Они будут действовать так, как действовали до этого: соблазны заработать растут, несмотря на потраченные средства. Надо же отблагодарить и рассчитаться, в первую очередь, с теми, кто поддерживал во время избирательной кампании. Это тот случай, когда закарпатское "раз благодарю" не сработает: земля, недвижимость и "дерибанные" решения опять будут у всех на слуху".

Впрочем, Пащенко отметил, что это вовсе не означает, что так будет пять лет. "Политика не развивается от выборов до выборов. Выборы диагностируют состояние, в котором общество находится в данный момент. А что будет в следующие пять лет, они не определяют. Скажу больше, что уже весной в стране могут произойти кардинальные изменения, которые, безусловно, скажутся на региональной политике. Не забывайте, что Андриив является фигурантом уголовных дел, которые как можно свести на нет, так и довести до суда", - отметил политолог.

Многие считают, что Ужгород стал разменной монетой для кулуарных договоренностей, в которых участвуют не только местные политики. Поэтому "аукнуться" может и в Киеве.