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08 жовтня 2020, 09:26 2

В поліції отримали майже три тисячі заяв щодо порушень виборчого процесу - ОПОРА

08 жовтня 2020, 09:26 2
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Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії
Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії
Фото: з відкритих джерел
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Станом на 7 жовтня Національна поліція України отримала 2913 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

До Нацполіції надійшло 2913 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами. На цьому етапі минулорічної президентської кампанії будо отримано 614 повідомлень, парламентських - 537", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що на 44 543 посади, на які проводяться вибори претендує 228 241 кандидат.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялось, що українська поліція буде працювати в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада.

вибори закон поліція порушення голосування
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