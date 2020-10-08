В поліції отримали майже три тисячі заяв щодо порушень виборчого процесу - ОПОРА

Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії

Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії

Фото: з відкритих джерел

Станом на 7 жовтня Національна поліція України отримала 2913 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства.

Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

До Нацполіції надійшло 2913 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами. На цьому етапі минулорічної президентської кампанії будо отримано 614 повідомлень, парламентських - 537", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що на 44 543 посади, на які проводяться вибори претендує 228 241 кандидат.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Раніше повідомлялось, що українська поліція буде працювати в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада.