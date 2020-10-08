В поліції отримали майже три тисячі заяв щодо порушень виборчого процесу - ОПОРА
Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії
Це більше, ніж під час минулорічної президентської кампанії
Станом на 7 жовтня Національна поліція України отримала 2913 заяв і повідомлень, пов'язаних із порушеннями виборчого законодавства.
Як передає RegioNews, про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.
До Нацполіції надійшло 2913 заяв і повідомлень, пов’язаних з виборами. На цьому етапі минулорічної президентської кампанії будо отримано 614 повідомлень, парламентських - 537", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, зазначається, що на 44 543 посади, на які проводяться вибори претендує 228 241 кандидат.
Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року.
Раніше повідомлялось, що українська поліція буде працювати в посиленому режимі з 12 жовтня до 1 листопада.
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