Львів: чому Зеленський перший на виліт, а Вакарчуку варто приготуватися

Партія "Голос" замовила в соціологічної агенції Fama опитування щодо симпатій львів’ян на виборах до міської ради, які мають відбутися 25 жовтня

Партія "Голос" замовила в соціологічної агенції Fama опитування щодо симпатій львів’ян на виборах до міської ради, які мають відбутися 25 жовтня

Лідерами рейтингів у місті протягом півроку залишаються "Європейська Солідарність" (ЄС) - 33,4%, "Самопоміч" - 19,3% і "Голос" 12%. Далі йде "Свобода" - 9,1% та на межі проходження "Українська галицька партія" (УГП) - 5,5%. Рейтинг "Слуги народу" у Львові впав з 18% у жовтні 2019 року до 4% зараз. Партія не долає бар’єру в 5%. Як і "Батьківщина", в якої 3,5%.

Соціологи і політологи розповіли кореспонденту RagioNews, чи варто довіряти опитуванню, які тенденції в львівській політиці, а також чого очікувати від місцевих виборів через півроку, якщо вони таки відбудуться.

"Вірогідно, відбувається перерозподіл рейтингів між трьома провідними партіями", - соціолог Руслан Савчинський

Дослідження Fama відбулося 27 - 31 березня. Опитали 800 львів’ян віком від 18 років методом телефонного інтерв’ю. Теоретична похибка репрезентативності вибірки не перевищує 3,5% для показників близко 50%.

Львівський соціолог Руслан Савчинський, який консультує Fama, розповів, яким чином проводили опитування та чому цьому опитуванню можна довіряти.

"Fama проводила опитування зі своєї бази телефонних номерів - це стаціонарні і мобільні телефони, – розповідає соціолог Савчинський. - Це приблизно таке ж опитування, як від дверей до дверей і цьому рейтингу можна довіряти. Також агенція входить до соціологічної асоціації України, що є додатковою гарантією довіри, бо це питання престижу".

"Коли дивитесь результати, варто враховувати похибки. – продовжує соціолог. - У нижній частині прохідного списку - УГП, "Слуга народу", "Батьківщина", які "блукають" в зоні проходження. Похибка вказує на інтервал для кожної партії. Наприклад, в УГП інтервал – 4%-7%. Натомість, в "ЄС" похибка більша, й інтервал – 30% - 37%". Якщо за півроку рейтинг партії зріс чи впав на кілька відсотків, то він залишився в межах похибки".

Згідно опитування, за півроку "ЄС" набрала понад 10% рейтингу. "Самопоміч" мера Львова Андрія Садового залишилася другою, її рейтинг за цей період зріс на 3,2%. "Голос" співака Святослава Вакарчука стабільно третій, але за півроку втратив 7%. "Свобода" коливається в межах 8%-11% і має зараз 9,1%. Рейтинг (УГП) поступово підвищується, за півроку він зріс на 3,7% - з 1,8% до 5,5%.

"Припускаю, що між трьома провідними партіями відбувається перерозподіл електорального пирога. Водночас, за останній рік змінилася структура параметрів, за якими люди оцінюють політичні сили. Наприклад, "Голос" "вистрелив" рік тому не з причин ідеології, а тому, що це нова партія, як і "Слуга народу". Виборці голосували за критерієм нових облич. За рік нові обличчя не надто себе показали. Зокрема, "Голос". Відтак, їхній рейтинг розподілився між суміжних партії з тієї ж ідеологічної групи. Відбувається не так втрата рейтингу, як його перерозподіл. У кожній партії є ядро виборців і ситуативні симпатики. Останні можуть "мігрувати" від партії до партії. Це припущення про перерозподіл, які потребують додаткового аналізу", - стверджує соціолог.

З осені президентська "Слуга народу" втратила у Львові 14% рейтингу – з 18% до 4%. Також втратила "Батьківщина" 2% - з 5,5% до 3,5%.

Соціологи Fama зазначають, що 23% львів'ян переконані у своєму виборі. Ще 22% - так званий прихильний електорат, який схиляється до якоїсь партії, але ще вагається. Симпатизують кільком партіям водночас понад 10%. І 19,6% не бажають йти на вибори. Хочуть піти, але не знають, за кого голосувати, майже 25% львів'ян.

"Слуга народу" стрімко втрачає рейтинг через безпорадність дій влади в умовах карантину", - львівський політолог Ігор Танчин

"Сенс таких соцопитувань дізнатися не абсолютні цифри, а динаміку, – каже політолог Ігор Танчин. - Варто співставляти її з подіями останніх півроку. Основна подія зараз - реакція влади на пандемію. У цьому сенсі очевидно, що опозиційні сили критикують владу за безпорадність дій і набирають підтримку. Віртуальна партія "Слуга народу" трималася винятково на образі Зеленського. Вона втрачає, бо люди голосували за свої мрії, а не за реальних політиків. І, природно, розчарувалися".

"Розклад сил в львівській міськраді – це радше про ситуативні голосування за ті чи інші господарські питання, а не про велику політику, – пояснює політолог Ігор Танчин. - На державному рівні є політичні домовленості. На місцевому часто все залежить від приватних інтересів. Відповідно, щоразу є ситуативне голосування по тому чи іншому питанню, захищаються чиїсь інтереси. В усіх локальних політиків між собою є особисті контакти, бізнес-зв’язки. Всі один одного знають, кожен комусь винен, дітей одне одного хрестили. Невелике значення має, хто до якої партії належить. Коли голосуватимуть за політичні питання, то можуть бути розбіжності, а коли щодо практичних, то це, як завжди, кулуарні домовленості. Наприклад, про виділення ділянок під забудову, різні дозволи. Місцеві вибори - це про окремих людей та їхні інтереси, а не про партії чи велику політику".

Львівська міськрада

"Самопомочі" стане важче і складніше домовлятися з "ЄС", - політолог Тарас Радь

Натомість, львівський політолог Тарас Радь вважає, що картина майбутньої міської ради більш-менш вимальовується, і якщо мером вчетверте стане діючий міський глава Андрій Садовий, то його партії "Самопоміч" доведеться важче, ніж зараз, домовлятися з "ЄС" Петра Порошенка.

"Із опитування бачимо позитивну динаміку "ЄС", дещо меншу "Самопомочі" та УГП, – каже політолог Тарас Радь. - Водночас є стрімка негативна динаміка "Слуги народу" і дещо м’якша "Голосу". Водночас, багато виборців не визначилася. Перша четвірка партій виглядає стабільно. Тенденція зберігається півроку. Можливо, буде приріст популярності одних партій і спад інших. Виглядає так, що "ЄС" буде добирати "балів" до літа. У неї суттєвий потенціал. "Самопоміч" вперлася в "стелю" й буде "тупцювати" на другому місці. "Голос" далі поволі "осідатиме", хоча залишатиметься в першій п'ятірці. Потенційно, до кінця жовтня топ-5 партій будуть перетасовуватися. Але можна говорити про загальну картину – 4 партії, які проходять, і 1-2 партії на межі".

"Кампанія до виборів відбувається, але в умовах карантину вона очікувано млява та віртуальна, – продовжує політолог Тарас Радь. - Найбільші її прояви в благодійності, яку проводять окремі кандидати та партії - закупівля масок, апаратів ШВЛ, допомога літнім та соціально-нужденним групам з продуктами і ліками. Водночас вже є газетки окремих кандидатів в супермаркетах".

"Різні соцопитування тієї ж Fama показують, що рейтинги партій і окремих кандидатів суттєво відрізняються, – веде далі Тарас Радь. - Наприклад, по кандидатах в мери з березневого опитування Fama бачимо, що рейтинг Садового на мерських виборах – 38%. А у його "Самопомочі" зараз – 19%. У вірогідного кандидата від "ЄС" на пост мера ексголови ЛОДА Олега Синютки рейтинг близько 9%. А в самої "ЄС" зараз - 33%. Садовий має вдвічі вищий рейтинг, ніж "Самопоміч", а Синютка в 3-4 рази менший, ніж "ЄС".

За результатами місцевих виборів 2015 року депутатами львівської міськради є 24 депутати від "Самопомочі" (37,5%), 10 депутатів від БПП "Солідарність" (попередник "ЄС", 15,6%,), 8 мандатів у "Свободи" (12,5%), 7 у "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка (10,9%), 6 у партії "Народний контроль" журналіста Дмитра Добродомова (9,4%), 5 мандатів у партії "УКРОП" (7,8%) та 4 в УГП (6,3%). Загалом у міській раді Львова 64 депутати.

"Більшість у львівській міськраді буде іншою, – продовжує політолог Тарас Радь. - Зараз маємо ситуативну більшість, яку очолює "Самопоміч". Із рейтингом, що є, центром нової більшості буде "ЄС". Зараз ця партія входить в ситуативну коаліцію з "Самопоміччю". Переважно підтримує ініціативи мера, але час-від-часу блокує. Наразі єдиним "залізним" партнером "Самопомочі" в міськраді є "Громадянська позиція", яка не проходить на наступних виборах. Можливо, "Самопоміч" підтримуватиме "Голос", але їхніх голосів буде замало. Водночас, в міськраді є кілька меншостей. Одна - "Свобода". Друга – УГП і УКРОП. Вони не координуються між собою. Кожен по-своєму критикує міського голову. Партія "Народний контроль" весь час вагається - то "за", то "проти".

"Якщо Садовий піде на наступі мерські вибори і вчетверте їх виграє, про що свідчать рейтинги, то в новій міськраді не матиме своєї більшість, – резюмує політолог Радь. - Доведеться довше й складніше, ніж зараз, домовлятись. Не думаю, що буде така сама складна ситуація, як в 2010-2015 роках, коли "Свобода" мала абсолютну більшість, а Садовий був сам по собі. Водночас, не знаємо, як складеться ситуація зі старими образами між Порошенком і Садовим – у 2016 році "Самопоміч" у Верховній раді не підтримала тодішнього президента Порошенка, а той, натомість, влаштував місту "сміттєву кризу", коли зі Львова не було куди вивозити сміття в розпал літа. Взаємні образи між Порошенком і Садовим нікуди не поділися, хоча є розуміння потреби партнерства. Тож, все вказує на те, що буде складний розклад сил для потенційного мера Садового і "Самопомочі". Їм доведеться більше поступатися партнерам в питаннях земельних ділянок, міської нерухомості".