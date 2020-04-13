Львов: почему Зеленский первый на вылет, а Вакарчуку стоит приготовиться

Партия "Голос" заказала у социологического агентства Fama опрос относительно симпатий львовян на выборах в городской совет, которые должны состояться 25 октября

Партия "Голос" заказала у социологического агентства Fama опрос относительно симпатий львовян на выборах в городской совет, которые должны состояться 25 октября

Лидерами рейтингов в городе в течение полугода остаются "Европейская Солидарность" (ЕС) - 33,4%, "Самопомощь" - 19,3% и "Голос" 12%. Далее идет "Свобода" - 9,1% и на грани прохождения "Украинская галицкая партия (УГП) - 5,5%. Рейтинг "Слуги народа" во Львове упал с 18% в октябре 2019 года до 4% сейчас. Партия не преодолевает барьер в 5%. Как и "Батькивщина", у которой 3,5%.

Социологи и политологи рассказали корреспонденту RagioNews, стоит ли доверять результатам опроса, какие тенденции во львовской политике, а также чего ожидать от местных выборов через полгода, если они все-таки состоятся.

"Вероятно, происходит перераспределение рейтингов между тремя ведущими партиями", - социолог Руслан Савчинский

Исследование Fama состоялось 27 - 31 марта. Опросили 800 львовян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Теоретическая погрешность репрезентативности выборки не превышает 3,5% для показателей около 50%.

Львовский социолог Руслан Савчинский, который консультирует Fama, рассказал, каким образом проводили опрос и почему этому опросу можно доверять.

"Fama проводила опрос со своей базы телефонных номеров - это стационарные и мобильные телефоны, – рассказывает социолог Савчинский. - Это примерно такой же опрос, как от двери к двери и этому рейтингу можно доверять. Также агентство входит в социологической ассоциации Украины, что является дополнительной гарантией доверия, потому что это вопрос престижа".

"Когда смотрите результаты, стоит учитывать погрешности. – продолжает социолог. - В нижней части проходного списка - УГП, "Слуга народа", "Батькивщина", которые "блуждают" в зоне прохождения. Погрешность указывает на интервал для каждой партии. Например, в УГП интервал – 4%-7%. Зато, в "ЕС" погрешность большая, и интервал – 30% - 37%". Если за полгода рейтинг партии вырос или упал на несколько процентов, то он остался в пределах погрешности".

Согласно опросу, за полгода "ЕС" набрала более 10% рейтинга. "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового осталась второй, ее рейтинг за этот период вырос на 3,2%. "Голос" певца Святослава Вакарчука стабильно третий, но за полгода потерял 7%. "Свобода" колеблется в пределах 8%-11% и имеет сейчас 9,1%. Рейтинг (УГП) постепенно повышается, за полгода он вырос на 3,7% - с 1,8% до 5,5%.

"Предполагаю, что между тремя ведущими партиями происходит перераспределение электорального пирога. В то же время, за последний год изменилась структура параметров, по которым люди оценивают политические силы. Например, "Голос" "выстрелил" год назад не по причинам идеологии, а потому, что это новая партия, как и "Слуга народа". Избиратели голосовали по критерию новых лиц. За год новые лица не особо себя показали. В частности, "Голос". Следовательно, их рейтинг распределился между смежными партиями из той же идеологической группы. Происходит не так, потеря рейтинга, как его перераспределение. В каждой партии есть ядро избирателей и ситуативные сторонники. Последние могут "мигрировать" от партии к партии. Это предположение о перераспределении, которые требуют дополнительного анализа", - утверждает социолог.

С осени президентская "Слуга народа" потеряла во Львове 14% рейтинга – с 18% до 4%. Также потеряла "Батькивщина" 2% - с 5,5% до 3,5%.

Социологи Fama отмечают, что 23% львов'ян убеждены в своем выборе. Еще 22% - так называемый благосклонный электорат, который склоняется к какой-либо партии, но еще колеблется. Симпатизируют нескольким партиям одновременно более 10%. И 19,6% не желают идти на выборы. Хотят пойти, но не знают, за кого голосовать, почти 25% львов'ян.

"Слуга народа" стремительно теряет рейтинг из-за беспомощности действий власти в условиях карантина", - львовский политолог Игорь Танчин

"Смысл таких соцопросов узнать не абсолютные цифры, а динамику, – говорит политолог Игорь Танчин. - Стоит сопоставлять ее с событиями последних шести месяцев. Основное событие сейчас - реакция власти на пандемию. В этом смысле очевидно, что оппозиционные силы критикуют власть за беспомощность действий и набирают поддержку. Виртуальная партия "Слуга народа" держалась исключительно на образе Зеленского. Она теряет, потому что люди голосовали за свои мечты, а не за реальных политиков. И, естественно, разочаровались".

"Расклад сил во львовском горсовете – это скорее о ситуативных голосованиях за те или иные хозяйственные вопросы, а не о большой политике, – объясняет политолог Игорь Танчин. - На государственном уровне есть политические договоренности. На местном часто все зависит от частных интересов. Соответственно, каждый раз есть ситуативное голосование по тому или иному вопросу, защищаются чьи-то интересы. У всех локальных политиков между собой есть личные контакты, бизнес-связи. Все друг друга знают, каждый кому-то должен, детей друг друга крестили. Небольшое значение имеет, кто к какой партии принадлежит. Когда будут голосовать за политические вопросы, то могут быть разногласия, а когда по практическим, то это, как всегда, кулуарные договоренности. Например, о выделении участков под застройку, разные разрешения. Местные выборы - это про отдельных людей и их интересы, а не о партии или большую политику".

Львовский горсовет

"Самопомощи" станет труднее и сложнее договариваться с ЕС", - политолог Тарас Радь

Львовский политолог Тарас Радь считает, что картина будущего городского совета более-менее вырисовывается, и если мэром в четвертый раз станет действующий городской глава Андрей Садовой, то его партии "Самопомощь" придется труднее, чем сейчас, договариваться с "ЕС" Петра Порошенко.

"Из опроса видим положительную динамику "ЕС", несколько меньшую "Самопомощи" и УГП, – говорит политолог Тарас Радь. - В то же время есть стремительная отрицательная динамика "Слуги народа" и несколько мягче "Голоса". В то же время, много избирателей не определилась. Первая четверка партий выглядит стабильно. Тенденция сохраняется полгода. Возможно, будет прирост популярности одних партий и спад других. Выглядит так, что "ЕС" будет добирать "баллов" до лета. У нее существенный потенциал. "Самопомощь" уперлась в "потолок" и будет "топтаться" на втором месте. "Голос" далее медленно "будет оседать", хотя оставаться в первой пятерке. Потенциально, до конца октября топ-5 партий будут перетасовываться. Но можно говорить об общей картинуе– 4 партии, которые проходят, и 1-2 партии на грани".

"Кампания к выборам происходит, но в условиях карантина она ожидаемо вялая и виртуальная, – продолжает политолог Тарас Радь. - Наибольшие ее проявления в благотворительности, которую проводят отдельные кандидаты и партии - закупка масок, аппаратов ИВЛ, помощь пожилым и социально-нуждающимся группам с продуктами и лекарствами. В то же время уже есть газетки отдельных кандидатов в супермаркетах".

"Разные соцопросы той же Fama показывают, что рейтинги партий и отдельных кандидатов существенно отличаются, – продолжает Тарас Радь. - Например, по кандидатам в мэры с мартовского опроса Fama видим, что рейтинг Садового на мэрских выборах – 38%. А в его "Самопомочі" сейчас – 19%. В вероятного кандидата от "ЕС" на пост мэра экс-главы ЛОГА Олега Синютки рейтинг около 9%. А в самой "ЕС" сейчас - 33%. Садовый имеет вдвое более высокий рейтинг, чем "Самопомощь", а Синютка в 3-4 раза меньше, чем "ЕС".

По результатам местных выборов 2015 года депутатами львовского горсовета 24 депутата от "Самопомочі" (37,5%), 10 депутатов от БПП "Солидарность" (предшественник "ЕС", 15,6%,), 8 мандатов у "Свободы" (12,5%), 7 у "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко (10,9%), 6 в партии "Народный контроль" журналиста Дмитрия Добродомова (9,4%), 5 мандатов у партии "УКРОП" (7,8%) и 4 в УГП (6,3%). Всего в городском совете Львова 64 депутата.

"Большинство в львовском горсовете будет другим, – продолжает политолог Тарас Радь. - Сейчас имеем ситуативное большинство, которое возглавляет "Самопомощь". С рейтингом, который является, центром нового большинства будет "ЕС". Сейчас эта партия входит в ситуативную коалицию с "Самопомощью". В основном поддерживает инициативы мэра, но время от времени блокирует. Сейчас единственным "железным" партнером "Самопомощи" в горсовете есть "Гражданская позиция", которая не проходит на следующих выборах. Возможно, "Самопомищ" будет поддерживать "Голос", но их голосов будет недостаточно. В то же время, в горсовете есть несколько меньшинств. Одна - "Свобода". Вторая – УГП и УКРОП. Они не координируют между собой. Каждый по-своему критикует городского голову. Партия "Народный контроль" все время колеблется - то "за", то "против".

"Если Садовый пойдет на следующие мэрские выборы и четвертый раз их выигрывает, о чем свидетельствуют рейтинги, то в новом горсовете не будет иметь своего большинства, – резюмирует политолог Радь. - Придется дольше и сложнее, чем сейчас, договариваться. Не думаю, что будет такая же сложная ситуация, как в 2010-2015 годах, когда "Свобода" имела абсолютное большинство, а Садовый был сам по себе. В то же время, не знаем, как сложится ситуация со старыми обидами между Порошенко и Садовым – в 2016 году "Самопомощь" в Верховной раде не поддержала тогдашнего президента Порошенко, а тот, взамен, устроил городу "мусорный кризис", когда со Львова не было куда вывозить мусор в разгар лета. Взаимные оскорбления между Порошенко и Садовым никуда не делись, хотя есть понимание необходимости партнерства. Поэтому, все указывает на то, что будет сложный расклад сил для потенциального мэра Садового и "Самопомощи". Им придется больше уступать партнерам в вопросах земельных участков, городской недвижимости".