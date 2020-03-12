"Царя" налякали криміналом. Чому завтра можуть зняти голову Рівенської облради (ДОКУМЕНТИ)

Вже завтра депутати зберуться на чергову сесію Рівненської обласної ради, де вирішуватимуть питання відставки з посади багаторічного голови обласної ради Олександра Данильчука на прізвисько "Цар", який займав це крісло ще у 2006-2010 роках, і знову повернувся у 2018

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Вже завтра депутати зберуться на чергову сесію Рівненської обласної ради, де вирішуватимуть питання відставки з посади багаторічного голови обласної ради Олександра Данильчука на прізвисько "Цар", який займав це крісло ще у 2006-2010 роках, і знову повернувся у 2018

Незважаючи на карантин, запроваджений Кабінетом міністрів в Україні, завтра у Рівному відбудеться сесія обласної ради. Головне питання сесії, зовсім не розподіл 60 мільйонів бюджетних гривень. А чи вистачить голосів за відставку голови облради Олександра Данильчука?

Всі сторони накрутили градус протистояння до максимуму. Підтвердженням цього є скан-копії документів, оприлюднені виданням "Рівне Вечірнє". Данильчук домовлявся з депутатами, пропонуючи в обмін на лояльність гроші з бюджету на потребу їхніх виборчих округів. Натомість його опоненти писали заяви про злочин до правоохоронних органів.

Як ми писали раніше, спочатку депутати зібрали необхідну кількість голосів, щоб зареєструвати проект рішення, щодо недовіри голові обласної ради. У відповідь Олександр Данильчук зареєстрував проект рішення про звільнення свого заступника, свободівця Олексія Бучинського. Натиснув на двох депутатів з "Батьківщини" і "Свободи", аби ті відкликали свої підписи. Згодом, проект рішення про недовіру голові облради зняли з сайту ради і з порядку денного.

Це стало приводом до написання заяви про злочин, поданої адвокатом Ярославом Калькою, від імені трьох голів фракцій: "ЄС", "Батьківщини" і "Свободи". Копії поданих документів опублікував рівненський журналіст Олексій Кривошеєв. Виглядає так, що головними організаторами заяви про злочин є "Свобода". Адже адвокат Ярослав Калька є депутатом від "Свободи".

Від "Європейської солідарності" заяву підписав Віталій Чугунніков, якого нещодавно зняли з голови фракції. Ймовірно, якраз через участь у заколоті проти Данильчука. Як ми писали раніше, у фракції "ЄС" серйозний розкол, який ставить під загрозу політичне майбутнє більшості нинішніх депутатів від Європейської солідарності.

З опублікованих документів випливає, що відповідальність за ймовірний злочин лягає на першого заступника голови Рівненської облради Сергія Свисталюка. Саме його підпис стоїть під розпорядженням зняти проект рішення про недовіру з сайту обласної ради. Це створило загрозу звільнення ще й пана Свисталюка. По суті, опоненти Данильчука взяли в заручники Свисталюка та фракцію Радикальної партії в обласній раді. Яка в цьому протистоянні залишалась повністю на боці голови облради.

Свисталюк – депутат від Радикальної партії Ляшка. Два дні тому до Олександра Данильчука приїжджав екс-нардеп РПЛ Андрій Лозовий. Розмова між ними тривала близько трьох годин. Вочевидь, впливовий радикал приїхав захистити свого однопартійця. В результаті вчора на засіданні президії обласної ради було прийнято рішення головою облради зняти свою пропозицію про звільнення Олексія Бучинського. Зняли з голосування й питання виділення бюджетних коштів на різні округи. Те, чим пробував "підкупити" депутатів Данильчук.

Натомість рішенням президії обласної ради до порядку денного таки включили питання про недовіру голові. Вже сьогодні депутати зберуться на чергову сесію Рівненської обласної ради. Де все рівняння зводиться до одного невідомого: чи вистачить голосів за відставку з посади голови обласної ради Олександра Данильчука, який давно став константою політичного життя на Рівненщині?

Микола Арсенич