Служили два товариша. Чи виторгує мер Кропивницького бренд "Слуги народу"

Цієї осені кропивничани вчергове обиратимуть тих, хто керуватиме містом найближчі п'ять років. Депутатів місцевих рад та мерів цьогоріч в Україні обиратимуть за новою схемою

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Цієї осені кропивничани вчергове обиратимуть тих, хто керуватиме містом найближчі п'ять років. Депутатів місцевих рад та мерів цьогоріч в Україні обиратимуть за новою схемою

"Ноу-хау" перегонів-2020 в містах із населенням від 90 тисяч, серед яких і Кропивницький, це те, що депутатів обиратимуть за пропорційною системою з відкритими списками, в котрій не передбачено самовисування. Це означає, що охочі отримати депутатські мандати вимушені домовлятися з "прохідними" політичними силами. Щодо крісла мера обласного центру, то тут значних змін не відбулося: якщо лідер перегонів не набере 50%, то відбудеться другий тур виборів.

Хто боротиметься за електоральні симпатії кропивничан та чого слід очікувати від місцевих виборів-2020 в Кропивницькому, - досліджував RegioNews.

Стали в проходе

Уже зараз політики та політичні сили, які марять мандатами депутата Кропивницької міської ради, замовляють опитування, так звану внутрішню соціологію, якою не прийнято ділитися з "масами". RegioNews з джерел в одній з партій стали відомі стартові цифри політичних сил станом на кінець лютого.

Зрештою, не є сенсацією те, що перше місце у списку "прохідних" партій посіла пропрезидентська "Слуга народу". Наразі ЗеКоманда має близько 35% електоральних симпатій в Кропивницькому. Але, скоріш за все, показник народної любові до "слуг народу" восени впаде відсотків на п'ять. Тому що українці традиційно недолюблюють владу, та й сама влада вміє неприємно дивувати свій електорат. Із 30 відсотками "слуги" матимуть в міськраді десь 13 мандатів з 42. Але це за песимістичним сценарієм. Але якщо СН вдасться зберегти свій теперішній рейтинг, то це буде вже 15 мандатів. Звісно, буде багато охочих побачити своє ім'я у відкритих списках партії Зеленського, тому, як то кажуть в політичних колах, "торгівля" за місця нехай ще не так активно, але вже розпочалася.

Другу позицію, як не дивно, прогнозують "опоблоківцям". Їм віщують до 15% електоральної любові. Це десь 6 мандатів в депкорпусі. Звичайно прихильники партії колишніх регіоналів мають свою сталу аудиторію. До того ж в період розчарувань в новій владі, теперішні "опоблоківці" нарощують відсотки.

Третє місце між собою ділять ЄС та "Батьківщина". Їм ладні віддати свої голоси від 9 до 11% виборців в Кропивницькому. Це приблизно по п'ять мандатів в міській ради. Тенденція до зменшення відсотків прихильників Тимошенко спостерігається і надалі. Колишній "БЮТівський" регіон Кіровоградщина вже не є таким палким прихильником Тимошенко.

Щодо непарламентських партій, то тут прогнози робити зарано. Можуть як і в минулі вибори в міськраду потрапити і "свободівці", і "ляшківці", і "Наш край" тощо. Але по таких партіях ситуація стане яснішою ближче до виборів. Не виключено, що з'явиться новий проект, яким був п'ять років тому "Укроп". Поки що місцевий політикум не вступив в фазу активної боротьби і непарламентські партії, як то кажуть, стоять в проході.

На мерському "манєжє всьо тє жє"

Лідерами електоральних симпатій на посаду міського голови Кропивницького лишаються два кандидати, котрі змагалися на попередніх виборах-2015. Це - чинний мер Кропивницкого Андрій Райкович та бізнесмен Артем Стрижаков. Вони мають приблизно однакові шанси на крісло міського голови в будинку з колонами. В 2015 році Стрижаков, який має підтримку колишінх регіоналів, програв Райковичу в другому турі лише 378 голосів.

Стрижаков напевне буде розігрувати карту молодого, перспективного, далі в рамках його громадської організації роздаватиме подарунки (зокрема, це вже було на Миколая), ставити лавочки із згадуванням його ім'я та його громадської організації, розповідати про перспективи благоустрою міста та інше.

І хоча Райкович то тут, то там каже, що не збирається змагатися за посаду міського голови, своїми діями доводить протилежне.

По-перше, чинний мер Кропивницького не припиняє піаритися. Напевне нагадування про проекти "арка", освітлення, розвитку громадського транспорту, котрі саме і підвищили рейтинг Райковича, до часу "Х" почастішає. Чинний мер розуміє, що благоустрій - це його козирна карта і запорука електоральної любові. Через це (та не тільки) він невпинно просуває проект реставрації центральної площі міста.

По-друге, Райкович дуже добре розуміє, що перемогти суперників йому допоможе підтримка партії "Слуга народу" і всіляко налагоджує зв'язки із представниками "Зе". Зокрема мер Кропивницького намагається товаришувати та всебічно підтримує нового губернатора Кіровоградщини свого тезку Андрія Балоня. А коли до Кропивницького приїздив із гастролями "95 квартал" він разом із головою ОДА виходив вітати артистів. Кажуть, що Райкович запросив їх у свій елітний ресторан, котрий виконував спецзамовлення для артистів-"кварталівців".

Днями в ЗМІ йшлося про зустріч народного депутата України від Кропивницького з СН Олександра Дануци, депутата міськради та заступника керівника облштабу "слуг" Ігоря Волкова та Андрія Райковича. Напевне головною кулуарною темою політиків стали прийдешні місцеві вибори.

Волков, який ще донедавна очолював фракцію БПП в міськраді, і сам має мерські амбіції. Він розуміє, що кандидат в мери від "Слуги народу" має шанси як мінімум вийти в другий тур. Мабуть тому його піаром в контексті політсили "слуги" увішані білборди в Кропивницькому. Тим не менше, зрозуміло, що люди щодо мера голосуватимуть здебільшого за персоналії. І феномену "Слуги народу" як на парламентських виборах, коли із п'яти кандидатів четверо стало парламентарями, вдруге може не статися. А із "ваговиками" Волков конкуренції не витримає, - широкої підтримки електорату в нього не буде. Вірогідніше за все, у разі висунення мером Райковича від "слуг", Волков сподівається сісти в крісло секретаря міськради, про що мабуть політики і говорили на зустрічі.

Також має амбіції сісти в мерське крісло колишній нардеп Олександр Горбунов, котрий на виборчих перегонах у ВРУ фінішував другим після Дануци. Горбунов напевне буде згадувати реставрацію парку Перемоги, на котрий через Державний фонд розвитку виділили 39 млн грн, стадіону факультету фізвиховання педуніверситету та "Кропфест".

Скоріше за все від Опоблоку висуватимуть депутата міської ради, адвоката Анатолія Ларіна. Він отримав "бронзу" на виборчих перегонах по Кропивницькому у ВРУ. До того ж виборці колишніх регіоналів вважатимуть, що Ларін є родичем колишнього губернатора та нардепа Сергія Ларіна, хоча пан Анатолій лише має із ним однакове прізвище.

Поки що немає інформації щодо кандидатури від "ЄС", але не виключено, що захоче випробувати свій талан колишній нардеп, лікар Костянтин Яринич. Від "Батьківщини" напевне увійде в мерські перегони депутат міськради Олександр Цертій. Також може претендувати на посаду міського голови чинний секретар міськради Андрій Табалов.

Про іншій бажаючих сісти в головне крісло будинку з колонами в Кропивницькому поки не чули. Але перегони, як правило, дарують нам чимало різноманітних сюрпризів.