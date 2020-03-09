Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"

Этой осенью кропивничане в очередной раз будут избирать тех, кто будет руководить городом в ближайшие пять лет. Депутатов местных советов и мэров в этом году в Украине будут выбирать по новой схеме

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Этой осенью кропивничане в очередной раз будут избирать тех, кто будет руководить городом в ближайшие пять лет. Депутатов местных советов и мэров в этом году в Украине будут выбирать по новой схеме

"Ноу-хау" гонки-2020 в городах с населением от 90 тысяч, среди которых и Кропивницкий, это то, что депутатов будут выбирать по пропорциональной системе с открытыми списками, в которой не предусмотрено самовыдвижение. Это означает, что желающие получить депутатские мандаты вынуждены договариваться с "проходными" политическими силами. Насчет кресла мэра областного центра, то здесь значительных изменений не произошло: если лидер гонки не наберет 50%, то состоится второй тур выборов.

Кто будет бороться за электоральные симпатии кропивничан и чего следует ожидать от местных выборов-2020 в Кропивницком, пишет RegioNews.

Стали в проходе

Уже сейчас политики и политические силы, которые грезят мандатами депутата Кропивницького городского совета, заказывают опросы, так называемую внутреннюю социологию, которой не принято делиться с "массами". RegioNews из источников в одной из партий стали известны стартовые цифры политических сил по состоянию на конец февраля.

Пожалуй, ни для кого не секрет то, что первое место в списке "проходных" партий заняла пропрезидентская "Слуга народа". Сейчас ЗеКоманда имеет около 35% электоральных симпатий в Кропивницком. Но, скорее всего, показатель народной любви к "слугам народа" осенью упадет процентов на пять. Потому что украинцы традиционно недолюбливают власть, и сама власть умеет неприятно удивлять свой электорат. С 30 процентами "слуги" будут иметь в горсовете порядка 13 мандатов из 42. Но это по пессимистическому сценарию. Но если СН удастся сохранить свой нынешний рейтинг, то это будет уже 15 мандатов. Конечно, будет много желающих увидеть свое имя в открытых списках партии Зеленского, поэтому, как говорят в политических кругах, "торговля" за места пусть еще не так активно, но уже началась.

Вторую позицию, как не странно, прогнозируют "оппоблоковцам". Им предвещают до 15% электоральной любви. Это где-то 6 мандатов в депкорпусе. Конечно сторонники партии бывших регионалов имеют свою постоянную аудиторию. К тому же в период разочарований в новой власти, нынешние "оппоблоковцы" наращивают проценты.

Третье место между собой делят ЕС и "Батькивщина". Им готовы отдать свои голоса от 9 до 11% избирателей в Кропивницком. Это примерно по пять мандатов в городском совете. Тенденция к уменьшению процентов сторонников Тимошенко наблюдается и в дальнейшем. Бывший "Бютовский" регион Кировоградщина уже не является таким ярым сторонником Тимошенко.

По непарламентским партиям, то здесь прогнозы делать рано. Как и в прошлые выборы в горсовет могут попасть и "свободовцы", и "ляшковцы", и "Наш край" и другие. Но по таким партиям ситуация станет яснее ближе к выборам. Не исключено, что появится новый проект, вроде того, которым был пять лет назад "Укроп". Пока что местный политикум не вступил в фазу активной борьбы и непарламентские партии, как говорят, стоят в проходе.

На мэрском "манеже все те же"

Лидерами электоральных симпатий на должность городского головы Кропивницкого остаются два кандидата, которые соревновались на предыдущих выборах-2015. Это - действующий мэр Кропивницкого Андрей Райкович и бизнесмен Артем Стрижаков. Их шансы на кресло городского головы в доме с колоннами примерно равны. В 2015 году Стрижаков, которого поддерживают экс-регионалы, проиграл Райковичу во втором туре всего 378 голосов.

Стрижаков наверняка будет разыгрывать карту молодого и перспективного, продолжит в рамках его общественной организации раздавать подарки (как это уже было на Николая), ставить лавочки с упоминанием его имени и его общественной организации, рассказывать о перспективах благоустройства города и прочее.

И хотя Райкович то тут, то там говорит, что не собирается бороться за должность городского головы, своими действиями доказывает обратное.

Во-первых, действующий мэр Кропивницкого не прекращает пиариться. Наверное напоминания о проектах "арка", освещения, развития общественного транспорта, которые как раз и повысили рейтинг Райковича, ко времени "Х" участятся. Действующий мэр понимает, что благоустройство - это его козырная карта и залог электоральной любви. Поэтому (и не только) он неустанно продвигает проект реставрации центральной площади города.

Во-вторых, Райкович очень хорошо понимает, что победить соперников ему поможет поддержка партии "Слуга народа" и всячески налаживает связи с представителями "Зе". В частности мэр Кропивницкого пытается дружить и всесторонне поддерживает нового губернатора Кировоградщины своего тезку Андрея Балоня. А когда в Кропивницкий приезжал с гастролями "95 квартал" он вместе с председателем ОГА выходил приветствовать артистов. Говорят, что Райкович пригласил их в свой элитный ресторан, который выполнял спецзаказ для артистов-"кварталовцев".

На днях в СМИ упоминалось о встрече народного депутата от Кропивницкого СН Александра Дануцы, депутата горсовета и заместителя руководителя облштаба "слуг" Игоря Волкова и Андрея Райковича. Вероятно, главной кулуарной темой для политиков стали грядущие местные выборы.

Волков, который еще недавно возглавлял фракцию БПП в горсовете, и сам имеет мэрские амбиции. Он понимает, что кандидат в мэры от "Слуги народа" имеет шансы как минимум выйти во второй тур. Видимо поэтому его пиаром в контексте политсилы "слуги" увешаны билборды в Кропивницком. Тем не менее, понятно, что люди в первую очередь будут голосовать за персоналии. И феномена "Слуги народа" как на парламентских выборах, когда из пяти кандидатов четверо стало парламентариями, второй раз может не произойти. А с "весовиками" Волков конкуренции не выдержит, - широкой поддержки электората у него не будет. Вероятнее всего, в случае выдвижения мэром Райковича от "слуг", Волков надеется сесть в кресло секретаря горсовета, о чем видимо политики и говорили на встрече.

Также имеет амбиции сесть в мэрское кресло бывший нардеп Александр Горбунов, который на избирательных гонках в ВРУ финишировал вторым после Дануцы. Горбунов наверняка будет вспоминать реставрацию парка Победы, на который через Государственный фонд развития выделили 39 млн грн, стадиона факультета физвоспитания педуниверситета и "Кропфест".

Скорее всего от Оппоблока будут выдвигать депутата городского совета, адвоката Анатолия Ларина. Он получил "бронзу" на избирательных гонках по Кропивницкому в ВРУ. К тому же избиратели бывших регионалов будут считать, что Ларин является родственником бывшего губернатора и нардепа Сергея Ларина, хотя господин Анатолий лишь имеет с ним одинаковую фамилию.

Пока что нет информации относительно кандидатуры от "ЕС", но не исключено, что захочет испытать свой талант бывший нардеп, врач Константин Ярынич. От "Батькивщины" наверняка войдет в мэрские гонки депутат горсовета Александр Цертий. Также может претендовать на должность городского головы действующий секретарь горсовета Андрей Табалов.

Про других желающих сесть в главное кресло дома с колоннами в Кропивницком пока не слышали. Но гонки, как правило, дарят нам немало разнообразных сюрпризов.