Вражеская атака на энергообъект Черниговщины: более 37 тысяч потребителей остались без света
В Черниговской области 11 июня в результате российской атаки на энергообъект в четверг, 11 июня, обесточены более 37 тысяч абонентов
Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает RegioNews .
"В результате вражеской атаки на энергообъект в Черниговском районе обесточено более 37 тысяч абонентов Чернигова, Черниговского и Корюковского районов", - говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, по состоянию на утро 9 июня боевые действия и непогода оставили без электричества часть жителей девяти регионов.
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