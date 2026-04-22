Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Севастополе поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ "Стрелецкий". Также под удар попали пункты управления беспилотниками в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области.

В Харьковской области поразили пункт управления БпЛА "Молния" в районе Добролюбовки.

Кроме того, Силы обороны атаковали пункт управления подразделения оккупантов в районе Вязового и командно-наблюдательный пункт вблизи Высокого Белгородской области.

В Донецкой области зафиксированы попадания по командно-наблюдательным пунктам врага близ Уютного и по скоплению живой силы в районе Графского.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны продолжают операции по снижению наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два крупных десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию в Крыму. Также Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.