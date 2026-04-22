11:14  22 апреля
На Сумщине усилили отключение электроэнергии из-за атак РФ
08:25  22 апреля
В Николаеве в ванной погиб двухлетний мальчик: матери сообщили о подозрении
00:35  22 апреля
В Украине стартовал сезон клубники: цены космические
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2026, 13:34

Силы обороны поразили пункт управления военными кораблями Черноморского флота РФ в Крыму

Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

21 и ночью 22 апреля украинские военные атаковали ряд стратегически важных объектов российских оккупантов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, в Севастополе поражен пункт управления движением военных кораблей Черноморского флота РФ "Стрелецкий". Также под удар попали пункты управления беспилотниками в районах населенных пунктов Коровяковка и Теткино Курской области.

В Харьковской области поразили пункт управления БпЛА "Молния" в районе Добролюбовки.

Кроме того, Силы обороны атаковали пункт управления подразделения оккупантов в районе Вязового и командно-наблюдательный пункт вблизи Высокого Белгородской области.

В Донецкой области зафиксированы попадания по командно-наблюдательным пунктам врага близ Уютного и по скоплению живой силы в районе Графского.

Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны продолжают операции по снижению наступательного потенциала оккупантов.

Напомним, спецподразделение ГУР "Призраки" вывело из строя два крупных десантных корабля Черноморского флота РФ и уничтожило радарную станцию в Крыму. Также Силы обороны поразили Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война потери россиян российская армия
