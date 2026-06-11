ВСУ подожгли НПЗ на Кубани и уничтожили базу морских дронов в Севастополе

Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники продолжают системно истощать врага, нанося удары в самое «сердце» его военной и экономической инфраструктуры. За прошедшие сутки и в ночь на 11 июня подразделения Сил обороны Украины провели серию успешных операций на территории РФ и в оккупированном Крыму

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, передает RegioNews .

"Вчера и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский". Согласно имеющимся данным, подтверждены поражение цели и пожар на территории предприятия.

Как отметили в Генштабе, Афипский НПЗ является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих предприятий юга Российской Федерации. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн. тонн в год.

Завод производит дизельное горючее, бензины, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора.

На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым поражено производство и снаряжение морских безэкипажных катеров в Севастополе.

В Генштабе добавили, что объект использовался для сборки, оснащения и подготовки морских безэкипажных платформ, привлекаемых врагом для выполнения задач в Черном море.

Также во временно оккупированном Крыму поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе Григоровки.

Кроме того, поражены пункты управления врага в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также нанесено поражение по пункту управления БПЛА врага в районе Новоандреевки Донецкой области.

В районе Довжанска в Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов врага.

Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА.

Напомним, что в ночь на 11 июня беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, в результате чего на территории предприятия возник масштабный пожар.