На Черниговщине из-за вражеской атаки обесточены более 4 тысяч потребителей
В Прилуцком районе Черниговской области 4 июня в результате российской атаки обесточены более 4 тысяч абонентов
Об этом АО "Черниговоблэнерго" сообщает в Телеграмме , передает RegioNews.
"В результате вражеской атаки на энергообъект в Прилуцком районе обесточено более 4 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Напомним, что в Запорожье российские оккупационные войска попали беспилотником в общественный транспорт.
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