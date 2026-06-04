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04 июня 2026, 20:40

На Черниговщине из-за вражеской атаки обесточены более 4 тысяч потребителей

04 июня 2026, 20:40
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Фото иллюстративное
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В Прилуцком районе Черниговской области 4 июня в результате российской атаки обесточены более 4 тысяч абонентов

Об этом АО "Черниговоблэнерго" сообщает в Телеграмме , передает RegioNews.

"В результате вражеской атаки на энергообъект в Прилуцком районе обесточено более 4 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что в Запорожье российские оккупационные войска попали беспилотником в общественный транспорт.

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