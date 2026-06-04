На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погибла женщина и пятеро раненых

Фото: Александр Ганжа

Российские войска в течение дня более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, один человек погиб, еще пять человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Войска РФ применяли беспилотники, артиллерию и авиабомбу.

По словам главы ОВА, в Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Покровская и Мировская общины. Повреждены дом культуры, частный дом, инфраструктура. Ранены 73-летний мужчина и 54-летняя женщина. Будут лечиться дома.

В Синельниковском районе россияне били по Славянскому, Васильковскому, Шахтерскому и Николаевскому общинам. Повреждены частные дома, трактор. Погибла 73-летняя женщина. 26-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. 38-летний – в состоянии средней тяжести.

В Криворожском районе враг бил по Грушевской и Апостоловской общин. Повреждены кафе и автомобиль. 60-летняя женщина ранена. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Днепровском районе враг целил по Слобожанским и Петриковским общинам. Возникли пожары. Возгорание, которое произошло в здании логистической компании, погасили.

Напомним, что российские войска 4 июня нанесли удары по Днепровскому району.