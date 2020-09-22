"Девять маленьких мэров"

Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: самые интересные моменты из предвыборных роликов и заявлений кандидатов в мэры украинских городов. Наши герои: Николаевский мэр Александр Сенкевич, кандидаты в мэры Киева Андрей Пальчевский и Ирина Верещук, кандидат в мэры Харькова Александр Фельдман и кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко.