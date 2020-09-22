"Девять маленьких мэров"
Смотрите в новом выпуске "Зе!Шкварки" на канале RegioNews: самые интересные моменты из предвыборных роликов и заявлений кандидатов в мэры украинских городов. Наши герои: Николаевский мэр Александр Сенкевич, кандидаты в мэры Киева Андрей Пальчевский и Ирина Верещук, кандидат в мэры Харькова Александр Фельдман и кандидат в мэры Одессы Евгений Червоненко.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
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"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Винниччине
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