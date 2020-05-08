В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень

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К сожалению, в связи с карантинными мероприятиями в столице, киевляне не смогут там побывать и непосредственно насладиться красотой природы в центре города. Однако вы можете полюбоваться ими созерцая это видео.


Киев каштан Ботсад
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