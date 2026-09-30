На Житомирщині внаслідок ворожих атак пошкоджені об'єкти енергетики та підприємства: виникли пожежі
Протягом минулого вечора та ночі на 30 вересня російські війська завдали ударів по 7 об'єктах у Житомирському, Коростенському й Звягельському районах
Про це повідомляє голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та ДСНС, передає RegioNews.
Під ворожим ударом опинилися об'єкти енергетики, а також підприємства харчової та переробної промисловості.
Внаслідок атак виникли пожежі на обʼєктах. Також згоріли 4 легкові автівки.
Рятувальники ліквідували всі пожежі та обстежили території на наявність вибухонебезпечних предметів.
На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу місцевим жителям.
Нагадаємо, у Черкаській області внаслідок російської атаки виникла пожежа на об'єкті інфраструктури. Постраждалих немає.
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