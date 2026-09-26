У Житомирі росіяни атакували склад виробника морозива "Рудь"

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У Житомирі охолоджувальний склад виробника морозива "Рудь" був повністю знищений. Про це розповіли у компанії

Про це повідомляє NV, передає RegioNews.

Начальник юридичного відділу компанії Ольга Блажкевич розповіла, що це сталось внаслідок російської атаки на початку вересня. Вона зазначила, що будівля охолоджувального складу з адміністративно-побутовими приміщеннями на південно-східній околиці Житомира були зруйновані.

Загальна площа руйнувань становить 4 350 квадратних метрів. Там знаходилась готова продукція, техніка та інше майно.

Нагадаємо, російські окупанти вже тривалий час атакують український бізнес. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники.

Також внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів. На Київщині внаслідок обстрілу знищено склад компанії "Рошен".