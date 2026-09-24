На Житомирщині прямо в електричці пасажира вдарили ножем у груди
Жителя Київщини серйозно поранили в електричці на станції в Чуднівській громаді (Житомирщина). Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Інцидент стався близько 21:30 у вагоні електрички, яка їхала до Шепетівки. Між двома пасажирами сталась сварка. Під час конфлікту 66-річний житель Київщини дістав з кишені розкладний ніж та кілька разів вдарив опонента в груди. Знайома потерпілого втрутилась, і викликала допомогу.
На станції потерпілого оглянули медики. Його госпіталізували. На щастя, життю нічого не загрожує.
Зловмисника затримали. Йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Рівному стався конфлікт у тролейбусі. Внаслідок інциденту травмували контролера. Жінку вдарили по голові.