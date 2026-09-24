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24 вересня 2026, 18:40

На Житомирщині прямо в електричці пасажира вдарили ножем у груди

24 вересня 2026, 18:40
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Фото: Нацполіція
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Жителя Київщини серйозно поранили в електричці на станції в Чуднівській громаді (Житомирщина). Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Інцидент стався близько 21:30 у вагоні електрички, яка їхала до Шепетівки. Між двома пасажирами сталась сварка. Під час конфлікту 66-річний житель Київщини дістав з кишені розкладний ніж та кілька разів вдарив опонента в груди. Знайома потерпілого втрутилась, і викликала допомогу.

На станції потерпілого оглянули медики. Його госпіталізували. На щастя, життю нічого не загрожує.

Зловмисника затримали. Йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Рівному стався конфлікт у тролейбусі. Внаслідок інциденту травмували контролера. Жінку вдарили по голові.

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