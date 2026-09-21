В Житомирской области враг атаковал АЗС возле Звягеля: вспыхнул пожар
Российские войска продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры Житомирщины. В этот раз под удар попала автозаправочная станция на трассе М-06 в пригороде Звягеля
Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Сейчас на месте идет ликвидация последствий атаки. Специальные службы локализуют пожар и обеспечивают безопасное движение транспорта по участку дороги.
Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Жители области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности во время атак.
Напомним, в ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 172 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 14 локациях.