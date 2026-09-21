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21 сентября 2026, 12:14

ЕС не признает выборы РФ на оккупированных территориях и готовит санкции

21 сентября 2026, 12:14
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Европейский Союз осудил проведение Россией выборов в Государственную думу на временно оккупированных территориях Украины и заявил, что не будет признавать ни сам процесс, ни его результаты

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

В заявлении Высокого представителя ЕС Каи Каллас отмечается, что состоявшееся 18-20 сентября голосование проводилось в оккупированном Крыму и Севастополе, а также на захваченных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В ЕС назвали проведение так называемых выборов нарушением международного права, Устава ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

Евросоюз также предупредил о санкциях против лиц, причастных к организации выборов или участию в них в качестве кандидатов на временно оккупированных территориях Украины. Ограничения также могут относиться к ответственным за подрыв возможности проведения свободных и честных выборов в России.

Отдельно в ЕС заявили о дальнейшем ограничении демократических свобод в России, усилении репрессий против оппозиции и гражданского общества. В заявлении упомянут недопуск партии "Яблоко" к участию в выборах по федеральному списку.

ЕС также выразил сожаление по поводу решения России не приглашать наблюдателей ОБСЕ, что, по оценке Брюсселя, лишило избирателей и институции возможности получить независимую оценку избирательного процесса.

В Евросоюзе подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и призвали Россию прекратить войну, согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вывести свои войска с территории Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект HR 5334 – "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году". Он предусматривает санкции против российских чиновников, банков, олигархов и участников так называемого теневого флота.

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