Подделала инвалидность с помощью ИИ: на Прикарпатье женщину оштрафовали на 8,5 тыс. грн

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В Ивано-Франковской области суд оштрафовал жительницу Космачской общины, которая с помощью искусственного интеллекта подделала документы об инвалидности, чтобы ее муж получил отсрочку от мобилизации

Об этом говорится в приговоре Косовского районного суда, передает RegioNews.

Как установил суд, женщина, состоящая в браке с 2007 года, в конце лета 2024-го решила изготовить поддельные документы. Для этого она использовала персональный ноутбук, интернет, программы для редактирования фотографий и инструменты искусственного интеллекта.

С помощью этих средств она внесла изменения в удостоверение об инвалидности, выданное в 2018 году. Также женщина заменила анкетные данные другого лица собственными и таким образом подделала справку и заключение МСЭК.

В дальнейшем поддельные документы использовали в качестве основания для оформления отсрочки от мобилизации мужу. В феврале 2025 года в его приложении "Резерв+" появилась отсрочка от призыва до конца мобилизации из-за якобы наличия у жены инвалидности II группы.

Дело суд рассмотрел в упрощенном производстве. При назначении наказания суд учел, в частности, то, что женщина воспитывает двоих детей и признала свою вину.

В результате суд назначил ей 8500 гривен штрафа. Кроме того, с обвиняемой взыскали 7 701 гривну 76 копеек расходов на проведение экспертиз.

Напомним, в Ровенской области мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК для отсрочки от мобилизации. Он признал свою вину и согласился с обстоятельствами дела. Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен.