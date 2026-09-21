В ночь на 21 сентября РФ атаковала Украину 172 ударными БпЛА типа Shahed (64 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия", а также "Бандероль"/"Дань-Т"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 147 российских дронов и одну "Бандероль".

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 14 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 4 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве есть вражеские дроны.

Напомним, ночью 21 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье. В результате вражеских ударов есть разрушения и пострадавшие.