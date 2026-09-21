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21 сентября 2026, 11:45

Завершилась программа упрощенного возвращения из СОЧ: какие правила действуют теперь

21 сентября 2026, 11:45
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Фото: Минобороны
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До 20 сентября включительно действовала программа упрощенного возвращения из СОЧ для военнослужащих, у которых самовольное оставление части было зафиксировано до 12 июня 2026 года

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает RegioNews.

Теперь, после 20 сентября, добровольное возвращение из СОЧ осуществляется на общих условиях – через Военную службу правопорядка (ВСП), батальоны резерва и т.д.

Изменение условий предполагает ряд осложнений для военных: более длительный процесс возвращения, более длительное ожидание возобновления денежного обеспечения, отсутствие возможности самостоятельно выбрать воинскую часть для продления службы.

  • Куда обращаться: в органы Военной службы правопорядка (ВСП) или по номеру горячей линии Минобороны 1519 года.
  • Что делает ВСП: предоставляет информацию о батальонах резерва и выдает соответствующее предписание.
  • Действия в батальоне резерва: военного относят к списку, проверяют наличие данных в ЕРДР и готовят сообщения для предыдущей части (или бригады приоритетного комплектования по согласию).
  • Рекомендательные письма: учитываются только от боевых бригад, нуждающихся в пополнении.
  • Освобождение от уголовной ответственности: военный может избежать ответственности за первичное СОЧ во время военного положения, если подаст рапорт, получит согласие командира на продление службы и обратится в суд по ходатайству. Подробности можно узнать по номеру 1519.

Напомним, летом Кабинет министров изменил порядок бронирования военнообязанных. В частности, обновились критерии, согласно которым предприятия признаются критически важными для функционирования экономики.

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