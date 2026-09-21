На Житомирщині ворог атакував АЗС біля Звягеля: спалахнула пожежа
Російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах паливної інфраструктури Житомирщини. Цього разу під удар потрапила автозаправна станція на трасі М-06 у передмісті Звягеля
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.
Наразі на місці триває ліквідація наслідків атаки. Спеціальні служби локалізовують пожежу та забезпечують безпечний рух транспорту на ділянці дороги.
Інформація щодо можливих постраждалих, а також масштабів пошкоджень уточнюється.
Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки під час атак.
Нагадаємо, в ніч на 21 вересня РФ атакувала Україну 172 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія", а також "Бандероль"/"Дань-Т". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 14 локаціях.