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Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Житомирській області, передає RegioNews.

З 29 серпня по 2 вересня до інфекційного відділення госпіталізували дев’ятьох осіб, серед яких четверо дітей. Перебіг хвороби в усіх був середньої тяжкості. Наразі всі пацієнти одужали та виписані із стаціонару.

Зазначається, що постраждалі відвідували ресторан "Абсолют" у Коростишеві.

Під час епідеміологічного розслідування фахівці Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб відібрали проби води, продуктів, змивів та обстежили персонал. За даними перевірки, причиною отруєння стало порушення технології приготування страв та санітарно-гігієнічного режиму, що призвело до зараження готової продукції мікроорганізмами.

Закладу видали припис про усунення порушень, винесли розпорядження про тимчасове зупинення роботи та наклали адміністративний штраф.

Протиепідемічні заходи завершені, нових випадків отруєння не фіксували.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині одна людина померла, а ще п'ятеро потрапили до лікарні. Потерпілі – члени однієї родини віком від 30 до 80 років. Вони могли отруїтися.