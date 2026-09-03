Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали оперуповноваженого Коростенського райвідділу УСБУ в Житомирській області. Він за гроші передавав стороннім особам секретну інформацію про власників телефонних номерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Маючи доступ до таємної бази даних, правоохоронец мав шукати злочинців, проте натомість продавав відомості про дзвінки та точні локації абонентів. Свою діяльність фігурант вів щонайменше з травня 2026 року. Викрити його вдалося під час виконання чергового "замовлення": чоловік за 50 тисяч гривень попросив "пробити" телефон дружини через підозру в зраді.

Половину посадовець отримував в якості авансу, а іншу – уже після надання усіх відомостей.

27 серпня правоохоронця затримали "на гарячому" під час отримання другої частини суми.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди з вимаганням). Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрили дільничного поліцейського, який торгував психотропами. Його відсторонили від займаної посади.