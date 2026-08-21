В Житомире ликвидируют последствия российского удара: спасатели разбирают завалы
В Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте российского удара
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Ночью спасатели демонтировали аварийные элементы карниза фасада здания и повреждены балки перекрытия.
В общей сложности с места уже разобрали и вывезли 110 куб. метров разрушенных строительных конструкций.
Работы на объекте продолжаются. Спасатели работают непрерывно, чтобы устранить последствия вражеского удара и обезопасить территорию.
По состоянию на вечер 20 августа количество пострадавших в результате российской атаки на Житомир выросло до 56 человек.
Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 53 пострадавших.