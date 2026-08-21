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21 августа 2026, 10:20

В Житомире ликвидируют последствия российского удара: спасатели разбирают завалы

21 августа 2026, 10:20
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Фото: ГСЧС
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В Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте российского удара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Ночью спасатели демонтировали аварийные элементы карниза фасада здания и повреждены балки перекрытия.

В общей сложности с места уже разобрали и вывезли 110 куб. метров разрушенных строительных конструкций.

Работы на объекте продолжаются. Спасатели работают непрерывно, чтобы устранить последствия вражеского удара и обезопасить территорию.

По состоянию на вечер 20 августа количество пострадавших в результате российской атаки на Житомир выросло до 56 человек.

Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 53 пострадавших.

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