Фото: ГСЧС

В Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте российского удара

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Ночью спасатели демонтировали аварийные элементы карниза фасада здания и повреждены балки перекрытия.

В общей сложности с места уже разобрали и вывезли 110 куб. метров разрушенных строительных конструкций.

Работы на объекте продолжаются. Спасатели работают непрерывно, чтобы устранить последствия вражеского удара и обезопасить территорию.

По состоянию на вечер 20 августа количество пострадавших в результате российской атаки на Житомир выросло до 56 человек.

Напомним, в Житомире 19 августа во время вражеской атаки реактивными беспилотниками зафиксировали попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Ранее сообщалось о трех погибших и 53 пострадавших.