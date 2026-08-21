Иллюстративное фото: из открытых источников

Утром 21 августа российские оккупанты нанесли удары FPV-дронами по гражданским объектам в Кушугумской общине Запорожского района

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В поселке Кушугум вражеский беспилотник попал в частный дом, где ранения получили 46-летняя женщина и 47-летний мужчина. Еще один удар FPV-дрона в этом же поселке пришелся по открытой территории – ранен 59-летний мужчина.

В Балабином дрон попал в автомобиль, припаркованный во дворе частного дома. Ранения получил 59-летний мужчина.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1069 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области. Четверо человек получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.