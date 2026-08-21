Двое погибших и девять пострадавших: РФ атаковала Харьков и область

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, еще девять пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Лебяже Пролесненского общины погибли две женщины в возрасте 66 и 73 лет. Еще две женщины, 41 и 73 лет, получили ранения.

В Харькове ранения получила 43-летняя женщина, а 65-летняя жительница получила острую реакцию на стресс.

В селе Садовое Близнюковской общины острую реакцию на стресс получили три женщины в возрасте 79, 47 и 62 лет. В Золочеве аналогичные симптомы зафиксировали у 71-летней женщины и 74-летнего мужчины.

Также медики оказали помощь 35-летней женщине, которая получила ранение 11 августа в Изюме, а также 53-летнему мужчине и 55-летней женщине, раненым 19 августа в Стецьковке Великобурлукской общины.

Российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотниками. В общей сложности по области зафиксировали применение двух БпЛА типа "Молния", шести FPV-дронов и 54 беспилотника, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области.

В частности, в Харькове поврежден автомобиль. В Богодуховском районе поврежден комбайн, уничтожены 10 гектаров пшеницы, а также повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и электросети.

В Купянском районе поврежден частный дом. В Изюмском районе поврежден частный дом и дошкольное учреждение.

В Харьковском районе в результате обстрелов повреждены банк, магазин и аптека. В Лозовском районе повреждены два частных дома.

Больше всего разрушений зафиксировано в Лебяжем Чугуевского района – там повреждено 28 частных домов, три хозяйственных постройки и 11 автомобилей.

Напомним, в Херсонской области из-за вражеских атак один человек погиб , еще 23 – пострадали. За прошедшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов области.