07:58  21 августа
В Ровенской области столкнулись два грузовика: на дорогу рассыпался груз
00:35  21 августа
Юмористка Настя Ткаченко попала в ДТП
23:55  20 августа
Мобилизовали только в июне: известный украинский музыкант погиб на фронте
UA | RU
UA | RU
21 августа 2026, 10:11

Двое погибших и девять пострадавших: РФ атаковала Харьков и область

21 августа 2026, 10:11
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и восьми населенным пунктам Харьковской области. В результате обстрелов два человека погибли, еще девять пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Лебяже Пролесненского общины погибли две женщины в возрасте 66 и 73 лет. Еще две женщины, 41 и 73 лет, получили ранения.

В Харькове ранения получила 43-летняя женщина, а 65-летняя жительница получила острую реакцию на стресс.

В селе Садовое Близнюковской общины острую реакцию на стресс получили три женщины в возрасте 79, 47 и 62 лет. В Золочеве аналогичные симптомы зафиксировали у 71-летней женщины и 74-летнего мужчины.

Также медики оказали помощь 35-летней женщине, которая получила ранение 11 августа в Изюме, а также 53-летнему мужчине и 55-летней женщине, раненым 19 августа в Стецьковке Великобурлукской общины.

Российские войска атаковали Киевский район Харькова беспилотниками. В общей сложности по области зафиксировали применение двух БпЛА типа "Молния", шести FPV-дронов и 54 беспилотника, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области.

В частности, в Харькове поврежден автомобиль. В Богодуховском районе поврежден комбайн, уничтожены 10 гектаров пшеницы, а также повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и электросети.

В Купянском районе поврежден частный дом. В Изюмском районе поврежден частный дом и дошкольное учреждение.

В Харьковском районе в результате обстрелов повреждены банк, магазин и аптека. В Лозовском районе повреждены два частных дома.

Больше всего разрушений зафиксировано в Лебяжем Чугуевского района – там повреждено 28 частных домов, три хозяйственных постройки и 11 автомобилей.

Напомним, в Херсонской области из-за вражеских атак один человек погиб , еще 23 – пострадали. За прошедшие сутки под вражеским авиационным, дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились 36 населенных пунктов области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война атака российская армия пострадавшие погибшие
Вражеские удары FPV-дронами по Запорожскому району: ранены три человека
21 августа 2026, 09:55
Удар "шахедами" по Одесщине: поврежден пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой
21 августа 2026, 09:15
Враг атаковал три района Днепропетровщины: возникли пожары
21 августа 2026, 08:21
Все новости »
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Харьковской области саперы уничтожили две 500-килограммовые авиабомбы ФАБ-500
21 августа 2026, 13:34
Удар на 1600 км: Силы обороны Украины поразили НПЗ в Перми и аэродром "Мариновка"
21 августа 2026, 13:21
Авиаудар по Краматорску 20 августа: из-под завалов достали тело второй погибшей
21 августа 2026, 13:12
Вражеский дрон атаковал авто с гуманитарной помощью на Запорожье
21 августа 2026, 12:46
В Хмельницкой области автомобиль съехал с дороги и перевернулся: двое травмированных
21 августа 2026, 12:15
Во Львове два BMW сбили отца и его 8-летнюю дочь: они в больнице
21 августа 2026, 11:58
В Киеве мужчину будут судить за сексуальное насилие над пятью племянниками в возрасте от 2 до 8 лет
21 августа 2026, 11:56
Санкции против Иванющенко и российского ВПК: Зеленский подписал новые указы
21 августа 2026, 11:49
Выборы в "Дії": риск, который Украина не может себе позволить
21 августа 2026, 11:40
В Сумах столкнулись автомобили на перекрестке: травмировались шесть человек
21 августа 2026, 11:18
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Виктор Таран
Юрий Касьянов
Николай Княжицкий
Все блоги »