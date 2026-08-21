Фото: ДСНС

У Житомирі тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасаду будівлі, а також пошкоджені балки перекриття.

Загалом із місця вже розібрали та вивезли 110 куб. метрів зруйнованих будівельних конструкцій.

Роботи на об'єкті продовжуються. Рятувальники працюють безперервно, щоб якнайшвидше усунути наслідки ворожого удару та убезпечити територію.

Станом на вечір 20 серпня кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Житомир зросла до 56 людей.

Нагадаємо, у Житомирі 19 серпня під час ворожої атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 53 постраждалих.