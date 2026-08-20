Фото: ДСНС

До 3 людей збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки на Житомир 19 серпня, 53 людини постраждали

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежу на місці влучання повністю ліквідували. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини.

Роботи тривали всю ніч і ускладнювалися повторними повітряними тривогами.

На місці фахівці ДСНС та Червоний Хрест розгорнули пункти допомоги, а команда World Central Kitchen організувала харчування для рятувальників.

Нагадаємо, у Житомирі 19 серпня під час ворожої атаки реактивними безпілотниками зафіксували влучання в будівлю Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Раніше повідомлялося про двох загиблих та 20 постраждалих.