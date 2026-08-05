Массированный удар по энергетике Днепропетровщины: 126 тысяч семей остались без света
Россияне 5 августа атаковали энергообъекты Группы ДТЭК в Днепропетровской области - без света остались 126 тысяч семей
Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .
Отмечается, что 5 августа из-за многочисленных вражеских обстрелов Российской Федерации без света остались 126 тысяч семей Никополя, Марганца, Покрова и соседних населенных пунктов.
"Энергетики ДТЭК начали восстановление, как только это стало возможным. Однако повреждения значительны — ремонт потребует времени", - проинформировали в компании.
Напомним, что российские военные почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области , повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения.
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