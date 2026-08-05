Массированный удар по энергетике Днепропетровщины: 126 тысяч семей остались без света

Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне 5 августа атаковали энергообъекты Группы ДТЭК в Днепропетровской области - без света остались 126 тысяч семей

Об этом сообщили в ДТЭК, передает RegioNews .

Отмечается, что 5 августа из-за многочисленных вражеских обстрелов Российской Федерации без света остались 126 тысяч семей Никополя, Марганца, Покрова и соседних населенных пунктов.

"Энергетики ДТЭК начали восстановление, как только это стало возможным. Однако повреждения значительны — ремонт потребует времени", - проинформировали в компании.

Напомним, что российские военные почти 50 раз атаковали пять районов Днепропетровской области , повреждены предприятие, образовательное учреждение, дома, один человек получил ранения.