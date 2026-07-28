У Житомирі іномарки влетіли одна в одну: у салоні були діти
Аварія сталась 28 липня на вулиці Троянівській в обласному центрі. У ДТП постраждали діти
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 34-річна жінка за кермом Chevrolet зіткнулась з Renault, за кермом якого була 32-річна жінка. Внаслідок аварії обидві водійки постраждали. Також отримали травми діти, які були в салоні Renault: діти віком 3, 5 та 35 років.
"Нині триває з'ясування всіх причин та обставин події", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що патрульні задокументували дорожньо-транспортну пригоду за участю нетверезої водійки, яка сталася на вулиці Заводській у Хмельницьку.
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