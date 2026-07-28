Фото: полиция

ДТП произошло 27 июля около 16:20 вблизи села Пирожок в Коростенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Skoda Felicia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes.

В результате удара водитель Skoda и его пассажирка погибли на месте происшествия.

Пассажиров Mercedes, среди которых несовершеннолетний, госпитализировали в больницу, а водителю этого авто оказали медицинскую помощь на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, 26 июля около 21:00 в Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП. Мужчину задержали.