3,45 промилле алкоголя: в Хмельницком пьяная водитель на Kia устроила ДТП

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Патрульные задокументировали дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвого водителя, которое произошло на улице Заводской. Во время проверки у женщины обнаружили 3,45 промилле алкоголя в крови — почти в 17 раз больше допустимой нормы

Об этом сообщила патрульная полиция Хмельницкого, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Kia, поворачивая вправо, не соблюдала безопасный боковой интервал и столкнулась с автомобилем Volkswagen, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Во время общения с водителем инспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Женщина прошла осмотр на месте с помощью прибора Drager, показавшего 3,45 промилле алкоголя.

На нарушительницу составили административные материалы за:

ст. 124 КУоАП — нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП;

ч. 1 ст. 130 КУоАП – управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль водители эвакуировали на арестплощадку.

Напомним, что ДТП произошло 22 июля около 14:45 на железнодорожном переезде вблизи села Лепесовка Шепетовского района.