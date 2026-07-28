В Ровно 19-летний водитель наехал на пенсионера

Фото: Национальная полиция

В Ровно будут судить 19-летнего парня. Он сбил пенсионера, переходившего дорогу

Об этом сообщает полиция Ровенская область, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 19-летний водитель ЗАЗ проявил невнимательность за рулем наехавшего на 75-летнего мужчину, переходившего дорогу за пределами пешеходного перехода. При этом водитель, по словам полицейских, имел техническую возможность предотвратить наезд путем своевременного применения торможения.

Пенсионер получил переломы ключиц, 8 ребр, тела грудины, лопатки и голени, а также закрытую черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки.

"Максимальное наказание, которое угрожает водителю — ограничение свободы сроком до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на Кировоградщине легковушка вспыхнула после столкновения с другим авто. Погибла женщина, травмированный мужчина и двухлетний ребенок.