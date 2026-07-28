Цены на бензин неожиданно начали падать: какие ценники на АЗС
В Украине в последние дни дорожало горючее. Однако теперь ценники немного пошли вниз
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 28 июля средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 84,14 гривны за литр (-0,04 гривны);
- бензин А-95 – 80,87 гривны за литр (-0,04 гривны);
- бензин А-92 – 77,66 гривны за литр (+0,02 гривны);
- дизтопливо – 88,88 гривны за литр (+0,70 гривны);
- автогаз – 41,10 гривны за литр (+0,57 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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