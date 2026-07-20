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20 июля 2026, 22:35

Сразу два смертельных ДТП в Житомирской области: среди погибших подросток

20 июля 2026, 22:35
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители расследуют два смертельных ДТП в Житомирской области. В результате одной из аварий погиб несовершеннолетний

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Первое ДТП произошло в городе Овручи и селе Белокоровичи. Предварительно 67-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением. В результате он съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб на месте. Травмы получили его пассажиры: женщины 57, 37 и 62 лет.

Второе ДТП произошло на улице Калиновой в селе Белокоровичах. Предварительно 16-летний парень сел за руль мотоцикла Mustang. Он не справился с управлением и влетел в забор. К сожалению, в результате ДТП несовершеннолетний погиб.

"Следователи полиции проводят досудебные расследования по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее на автодороге вблизи села Новаки произошло ДТП. В результате аварии погиб мотоциклист .

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