В Черкасской области столкнулись авто и мотоцикл, есть пострадавшие

Фото: полиция Черкасской области

В Черкасской области в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла травмировались два человека. Потерпевших госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля на улице Мира в селе Балаклея Черкасского района.

По предварительным данным правоохранительных органов, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-2103, совершая поворот налево, не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом "Днепр МТ-10", за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате аварии травмировались мотоциклист и его 32-летняя пассажирка. Пострадавших медики госпитализировали в больницу для оказания необходимой помощи.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в Полонном правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 32-летний мужчина.