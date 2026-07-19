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19 июля 2026, 13:45

В Ровенской области полиция устанавливает обстоятельства роковой аварии с участием мотоциклиста

19 июля 2026, 13:45
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Фото: полиция Ровенской области
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В Ровенской области 18 июля, около 20:30 на автодороге вблизи села Новаки произошло ДТП. В результате аварии погиб мотоциклист 

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Предварительно полицейские установили, что водитель мотоцикла "Spark", 53-летний житель поселка Владимирец, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и допустил самопадение.

От полученных травм вождь погиб на месте происшествия.

С места происшествия полицейские удалили шлем, однако был ли он в нем во время движения устанавливать следователи.

Тело погибшего направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Мотоцикл изъят.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователь начал досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Напомним, что в Ужгороде днем 18 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката. На пешеходном переходе под колеса авто попали две несовершеннолетние девушки.

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