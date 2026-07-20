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20 июля 2026, 14:12

Врезался в дерево и погиб: в Хмельницкой области произошло смертельное ДТП

20 июля 2026, 14:12
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Фото: Национальная полиция
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В Полонном правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 32-летний мужчина

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Авария произошла 19 июля около 03:00 по улице Новополонской.

По предварительным данным, житель поселка Понинка, управляя автомобилем Chery Amulet, выехал на обочину дороги, где столкнулся с деревом. После этого автомобиль опрокинулся.

В результате полученных травм водитель погиб на месте происшествия.

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, на трассе во Львовской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка "ВАЗ 21112" и минивэн Ford Tourneo Connect. От полученных травм водитель "ВАЗа", 74-летний житель города Сколе,умер на месте.

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