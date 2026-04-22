Выехала на встречную: в Черкасской области в ДТП пострадали три человека
ДТП произошло днем 21 апреля на трассе "Золотоноша – Умань" в пределах села Доброводы Уманского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .
Так, 36-летняя водитель Audi A4 выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Renault Master.
Пострадавшую водителя легковушки и ее 43-летнюю пассажирку доставили в больницу. 57-летний водитель Renault получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства столкновения.
Напомним, ночью 21 апреля на Киевщине грузовик сбил насмерть мужчину на кресле колесном. ДТП произошло возле села Подгорцы Обуховского района.
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
В Киевской области иномарка сбила ребенка
24 апреля 2026, 19:15Клирику УПЦ (МП) объявили подозрение за оправдывание российской агрессии
24 апреля 2026, 18:58Россияне ударили "Геранями" по центру Балаклеи, погибла пожилая женщина
24 апреля 2026, 18:46На Харьковщине мужчина почти год насиловал ребенка, считавшего его родным дедушкой
24 апреля 2026, 17:58В Киеве будут судить банду из 12 человек, которая завалила столицу амфетамином
24 апреля 2026, 17:23Непогода в Украине: В Житомирской области дерево раздавило автомобиль "скорой"
24 апреля 2026, 16:59Ударил ножом, топил и закопал: на Полтавщине отец жестоко убил 3-летнего сына
24 апреля 2026, 16:42Наши дома: в Украину вернулись из плена 193 воина
24 апреля 2026, 16:25Появилось видео момента, как ракета ПВО попала в легковушку в Днепре
24 апреля 2026, 15:58Элитная недвижимость для тещи: НАБУ разоблачили судью на незаконном обогащении
24 апреля 2026, 15:55
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
